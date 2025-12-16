這麼強！龔明鑫：AI趨勢難擋 台積電生產多少賣多少

儘管近期AI前景遭到挑戰，懷疑AI泡沫可能就要破裂，可能直接影響台灣明年的經濟成長。不過，經濟部長龔明鑫對AI仍有信心，他表示，AI趨勢目前已很難阻擋，需求強勁，現在已經不是關心需求，而是產能多少就能賣多少，「應該去看台積電或我們可以生產多少，那個就是答案」。

龔明鑫16日出席「2025大師論壇-詹姆斯．羅賓森」，會後受訪時表達對台灣明年經濟成長率的樂觀看法、認為AI趨勢無法阻擋，並且證實了目前被美國課到對等關稅的比例僅有2成多。

龔明鑫對明年出口及整體經濟成長抱持樂觀看法，並在年中就預期今年全年出口就強勁表現，年末統計數據也證實他的預期。對於明年的經濟成長率表現能否優於主計總處預估的3.54％？他坦言自己是比較樂觀，至於能否挑戰4％以上？「這個我們再看一下」。

龔明鑫並且表示，AI趨勢已不可阻擋，AI需求非常強勁，目前市況已是「產多少就能賣多少的」狀況，判斷AI成長的關鍵在於台積電等公司的生產力，「應該去看台積電或我們可以生產多少，那個就是答案」。

美媒Politico報導，美國從台灣進口的商品僅23％受制於對等關稅，這難道是川普對等關稅的漏洞？經濟部長龔明鑫今天表示，台灣出口到美國的產品以ICT產品居多，這些商品因232條款調查尚未完成而處於豁免狀態，由於台灣出口美國的ICT產品比重高於其他國家，以致於被課到對等關稅的比例低於日韓，並非是所謂的「漏洞」。

美國對等關稅對台灣的影響程度是否嚴重？龔明鑫表示，以台灣對美出口產品內容，重點還是在232條款調查後，相關產品的稅率怎麼課稅？不過，232的部分台灣比較有競爭力，談判的空間較大，「相信我們可以受到比較好的待遇」；至於對等關稅的部分，對中小企業來講是重要議題，可以降多少就盡力去談。