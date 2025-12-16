台中產創協會為優秀企業搭建平台 21家企業因創新能力獲表揚

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市產業創新協會今天舉辦第七屆產業創新獎頒獎典禮，有21家企業因為在產品、技術、服務及卓越創新領域表現而獲獎。記者黃寅／攝影
台中市產業創新協會今天舉辦第七屆產業創新獎頒獎典禮，有21家企業因為在產品、技術、服務及卓越創新領域表現而獲獎。與會的立法院副院長江啟臣說，傳產和中小企業正處於升級轉型的關鍵時刻，很樂於見到有此平台把具創新能力的企業選出來做為大家的楷模並交換經驗，但僅靠企業遠遠不夠，還要政府在投資、研發抵減上落實，並把AI列入，投入更多預算。

得獎廠商今一一走紅毯並接受表揚。協會理事長謝舜星說，產業創新獎為企業搭建一個讓優秀企業發光發熱的平台，獎項都經過專家學者的嚴格評選，希望藉此相互觀摩和學習，一起攜手迎向新的挑戰和機遇。他特別感謝經發局的指導和協助，讓協會能走下去，引導產業創新。

今天受獎的廠商在卓越創新組有眾程科技、鼎新數智。產品創新組有一騏發興業、三鋒機器、世協電機、台灣思瑪科技、見得行公司、宥青國際、葉興機械、龍進自動機械。技術創新組有上研機電、經緯度企業、實心食品、睿德系統、龍進自動機械。服務創新獎有台華精技、幻誠科技、味榮食品、春靜藝造、泰陽道安科技、睿德系統。

台灣思瑪科技負責人陳國定說，很多的防霾紗窗為了阻隔PM2.5和灰塵卻較不易通風，但是他們研究出使用極細紗線編織出極細的孔徑，解決了這個問題，不僅通風性佳也達到防霾的效果，目前已累積3萬多個使用客戶。

一騏發興業負責人曾偉輝說，一般陽台都使用一盞燈照明，但他們把鋁欄桿結合了燈條，就營造出不同的使用方式和氛圍，同時改變了一般的照明使用，產品目前受到很多新式大樓使用。

經發局長張峯源說，台中市本身就是一個創新的都市，不管是在觀光、文化、醫療保健、交通和工程上都有傑出表現，台中購物節也獲得多個國外大獎肯定，未來會和企業一起不斷的創新，帶動產業發展。

一騏發興業獲得台中市產業創新協會頒給產品創新獎。記者黃寅／攝影
上研機電獲得台中市產業創新協會頒給技術創新獎。記者黃寅／攝影
三鋒機器工業公司獲得產品創新獎，董事長林松益（左）郭璦玫夫妻走紅毯一起受獎。記者黃寅／攝影
台中市產業創新協會今天舉辦第七屆產業創新獎頒獎典禮，有21家企業因為在產品、技術、服務及卓越創新領域表現而獲獎。記者黃寅／攝影
