AI超吃電！桃園以北拒供用電5MW數據中心限制有解 曾文生提兩條件

台電自去年起，已不再核可桃園以北用電量超過5MW以上資料中心的用電申請，但現在已有解套條件，台電董事長曾文生今日表示，若電網壅塞情況已改善或是北部有新的電源開發，這項供電限制就有機會解套。

台電16日召開AIDC（AI資料中心）研討會，邀請外部專家學者，共同探討AIDC發展對於電網韌性的挑戰與因應作法。

曾文生致詞時表示，目前提出AIDC設置需求很多都集中在北部，台電針對電網壅塞地區的供電原本就有一套審查辦法，過去是各次個案審查，但現在已變成普遍性的規範，超過5MW用電需求的數據中心，暫時不要放在桃園以北。

不過，如果環境條件允許，例如，電網壅塞的狀況已有一定程度的改善，不再是全面性壅塞，或是北部地區有新的電源開發出來，就有機會改變桃園以北不受理申請5MW以上用電的數據中心申請的限制。

曾文生指出，AI資料中心用電程度極為驚人，曾是台北最高樓的台電大樓，用電負載不到2.5MW，但2個AI運算機櫃合計負載高達2.8MW，用電量超過一整棟台電大樓，充分顯示單位面積用電密度極高的特性，遠超傳統商辦甚至是一般製造業工廠，僅次於半導體廠。

這種高密度的用電會導致局部區域電網快速升載，吸走整個區域電網供電能力。曾文生表示，現有的電網在非工業區的設計無法支撐AI算力貨櫃的巨大用電需求，最佳解方是供需雙方各自調節，尋求中間的均衡解，可有效降低總體成本，否則若僅由單一方付出，成本就會被拉到很高。