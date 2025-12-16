MSCI全球研究總監揭示 將塑造2026年市場走勢的關鍵力量

根據MSCI全球研究總監萊斯特（Ashley Lester）最新觀點，儘管支撐全球市場的制度基礎承受更大的壓力，2026年投資者仍將迎來持續成長與創新的投資環境。2025 年初的政治及總體經濟衝擊，包括本世紀首次出現的「美股、美債、美元三重衝擊」，凸顯市場的不確定性。即便如此，隨著人工智能（AI）加速發展，市場在年內後期顯出現反彈。

萊斯特最新發佈的《投資趨勢焦點：2026年關鍵主題》報告指出，儘管美國優越論（U.S. exceptionalism）繼續主導全球市場，但DeepSeek衝擊以及引發4月市場波動的政策事件，顯示美國的領導地位可被迅速挑戰。報告同時強調，AI的快速擴張凸顯該行業對穩定電力供應、電網容量以及遍佈全球的數據中心基建的高度依賴性。

展望2026年，萊斯特指出:「今年的各項發展表明，2026年的市場主軸將更集中於現有趨勢的深化，而非全新的主題。制度框架的穩定性、AI相關投資能否保持成長步伐、能源和數據中心系統是否能跟上發展速度，以及私募信貸架構的韌性等因素將相互影響，而其影響力往往需要在事後才顯現。」

一、地緣政治格局的演變

2025年初，美國市場長期領先的表現短暫中止，但此現象更像是階段性插曲，而非根本性轉變，並凸顯了政治與技術衝擊如何影響市場相對表現。

2025年，全球各市場股市的領導地位持續變化：歐洲與新興市場在年初表現更強，而超大型權值股則在年末再次引領市場走勢。

市場對制度層面的訊號仍然敏感，信號包括關稅政策的不確定性、待定的關稅司法裁決及聯準會高層換屆等因素。

對於追求獲利成長的投資者而言，美國市場仍是主要選擇，但其估值已處於高位。 從預期市盈率來看，目前美國市場已接近23倍，歐洲約為15倍，新興市場約為13倍。

二、AI領域的規模化投資

踏入 2026 年，AI仍是市場的焦點，全球AI相關企業的市值，約 80%集中於美國。

AI的投資領域已不再局限於晶片與數據中心，電力及電網運營商在支撐AI需求方面的角色越發重要。

推動 AI 的企業持續維持結構性高投入，占全球研發支出40%以上，並佔全球資本支出約20%。

三、AI焦點由輝達拓展至電力與數據中心

AI的規模化發展使其背後的實體基礎設施備受關注，包括電力供應與電網韌性兩大領域。

2025年，MSCI成熟市場公用事業指數和MSCI全球可投資清潔能源基礎設施指數分別上漲 29% 和 34%，而同期MSCI成熟市場可投資油氣指數僅上漲 12%。此走勢與 2021至2024 年的趨勢形成鮮明對比，反映出AI帶動的電力需求快速攀升。

美國AI數據中心的全球布局在政策與能源轉型環境方面差異顯著，凸顯其對多元化基建及監管條件的依賴。

四、私募信貸的重要性上升 其韌性仍待檢驗

私募信貸通過客製化借貸安排，在大規模及AI相關基礎設施融資中扮演著日益重要的角色。

半流動性私募信貸工具的規模迅速擴張，其年度資金流從 2020 年的 100 億美元預計激增至 2025 年的 740 億美元。

信貸壓力指標逐步累積，包括資產減值增加及流動性緊縮等。2026年的關鍵問題在於：在AI驅動的資本需求攀升、信貸品質面對各種挑戰及流動性承諾受壓下，半流動性信貸工具能否經受住更高波動性的市場環境考驗。