黑天鵝頻現！臺灣供應鏈管理重量級學者：過去成功經驗恐失效！

從席捲全球的疫情到突如其來的關稅戰，全球供應鏈已進入嚴峻的「韌性競賽」！身為國際供應鏈要角且位處地緣政治角力前線的臺灣該如何突圍？

臺大進修推廣學院院長郭佳瑋，同時也是供應鏈管理與賽局理論應用領域的重量級學者，他提出精闢的見解：「當前對臺灣企業而言，既是危機也是契機。但過去在華人文化圈行之有效的經營模式，已難以應對歐美日市場的挑戰。企業領導者必須強化跨國經營思維、法規遵循理解、數位領導力和量化風險管理等四大關鍵力，以面對日趨複雜的全球變局。」

圖／王澤瑋 攝影

全球新賽局首波衝擊，考驗領導者的跨國經營思維

過去，企業普遍追求成本最小化與效率最大化的「即時生產」（Just-in-Time, JIT）模式；如今，經營者開始轉向強調風險分散與應變能力的「預備性庫存」（Just-in-Case, JIC）思維。

「企業必須揚棄對單一地區的依賴，轉而在不同地域設立生產基地與備援機制，以多元布局來建立供應鏈韌性。」但郭佳瑋提醒，企業首先將面對跨國經營的文化衝擊，即便如台積電在美國設廠時也遭遇勞資糾紛等挑戰。

他解釋：「臺灣企業過去的成功，尤其是進入中國大陸市場的經驗，很大程度依賴文化相近與人際關係；但這套模式在文化、法律體系截然不同的歐美日市場卻難以複製。」

其次，在跨國分散式營運下，數位化是實現高效管理的必要手段。郭佳瑋強調，領導者的數位能力不在於親自操作技術，而是理解AI等科技發展並將其運用於營運策略；此外，面對供應鏈中斷等威脅時，領導者須具備數據量化分析能力，精準評估潛在衝擊，方能做出明智的風險應對決策。

他以臺大進修推廣學院為培育全方位領導者所設計的【事業經營碩士在職學位學程】（PMBA）為例指出，為培養學員的「策略性數位領導力」，PMBA早已將AI人工智慧納為必選修課程，並涵蓋如何將其應用於事業布局策略，如《人工智慧與商業數據分析》等課程。

「為協助學員從單一部門的『功能性經理人』成長為具備全局高度的領導者，我們在《進階管理個案》課程中，引導學員站在總經理高度，學習權衡不同部門需求、進行全局性決策，並輔以《大局勢：美元流動性與七大參與者》等課程，培養總體經濟洞察力，」郭佳瑋藉由PMBA的課程設計來回應當代領導者的能力缺口。

圖／王澤瑋 攝影

全球布局暗藏地雷！第二波考驗企業有無PMLBA人才

當前地缘政治日益升溫，企業只要跨境布局，就無法回避出口管制、制裁名單、各國關鍵原料法案等議題，這些規則變動速度極快，影響市場策略、供應鏈配置及產品銷售。

「欲布局全球，必須即時掌握各國動態調整的關稅、勞工法等法規。比如臺灣品牌『捷安特』製造廠巨大機械（Giant），數月前才因不諳美國法律導致產品被扣留。」郭佳瑋提醒企業，不能等出事才找律師！應從商業模式建構與策略規劃初期就導入法律風險評估，確保每項決策一開始就站在合規基礎上。

現今備受企業看重的【事業經營法務碩士在職學位學程】（PMLBA），正是臺大進修推廣學院為培養「懂管理又懂法」領導者所創設。

郭佳瑋指出，PMLBA透過《經營策略與法律》等核心課程，將法律思維與經營深度結合，更涵蓋公司治理、國際制裁、智慧財產、跨國地緣關係及行政法等領域，協助學員應對跨境經營的各種法律挑戰。

生技供應鏈尤為脆弱，PMBM跨域人才成為「救命藥」？

一顆「救命藥」的供應鏈遠比晶片更複雜脆弱，但現今卻可能因一紙禁令突然中斷，這讓生技業者意識到除了具備生技醫療專業，還須擁有商業管理思維，因而紛紛鼓勵中高階主管進修【生物科技管理碩士在職學位學程】（PMBM）。

郭佳瑋以「新藥開發」為例，剖析「純科學思維」與「整合商業思維」的決策差異。他指出，研發人員可能不計代價追求藥品成功，卻忽略商業風險評估；但具備商管思維的領導者懂得在漫長開發過程中權衡風險，於關鍵時間點根據市場潛力和資金狀況，做出繼續投入、尋求外部資金或轉賣開發權利等商業決策。

換言之，在PMBM訓練下，生技領導者懂得掌握經營槓桿，為高風險研發開創多元商業化路徑，從而極大化創新價值與成功機率，並運用《生醫智慧財產與法律》等相關課程知識保護產品。

當經驗失效時代來臨，臺灣如何培養應變型領導？

在「黑天鵝事件」頻傳的今日，郭佳瑋語重心長地說：「過去賴以成功的經驗，可能完全派不上用場。企業唯一能做的就是時時學習、做好準備！」但既然許多事件前所未見，領導者又該如何學習應對？

郭佳瑋以臺大進修推廣學院PM學程「個案教學」為例指出，個案的價值並非僅研究過去案例本身，真正的精髓是課堂上來自不同產業的學員與老師，針對歷史個案，在現今的時空背景下進行思辨，尤其學員可跨學程選修，提供更寬廣的跨域學習彈性。

他強調：「重點不是記住單一解方，而是探討背後的原因，理解為何不同產業、不同時間點的做法會截然不同，進而形成一套風險應對機制，幫助領導者在面對全新問題時，有能力因地制宜、因時制宜地做出判斷與正確決策。」

當經驗不再是可靠的指南針，唯有持續學習的領導者方能在變局中站穩腳步。這正是臺大進修推廣學院三大在職學位學程的核心價值：為企業領導者重新校準應變能力，從容駕馭下一個未知挑戰。

