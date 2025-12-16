墨西哥擬調高部分進口關稅 龔明鑫：對台灣影響有限

墨西哥擬對未簽署FTA國家調高部分貨品關稅，引發關注。經濟部長龔明鑫今天表示，涉及台灣出口的課稅項目不多，且台灣出口主力ICT產品仍享有免稅待遇，整體影響有限；他也說，若墨西哥對ICT產品課稅，將影響當地伺服器產業鏈，「等於是砍自己的手」，不符合自身利益。

墨西哥9月10日公布擬對來自未簽FTA國家調高部分貨品關稅，增幅自5%至45%不等，預計調高品項多達1463項，並可能在2026年1月1日生效，因台灣未與墨西哥簽署自由貿易協定（FTA），外界關注對台影響。

龔明鑫今天受邀出席經濟日報與台灣大學共同主辦的「2025大師論壇」，並回應媒體關切墨西哥課稅影響。他表示，實際涉及台灣出口的課稅項目不多，且台灣出口主力的資通訊（ICT）產品仍享有免稅待遇，整體影響有限。

龔明鑫說，雖然墨西哥在美國要求嚴防中國洗產地轉運背景下，墨國針對車用領域展開課稅，可能連帶影響部分台灣車用零組件出口，但台灣主要出口項目未受波及，尤其ICT產品仍受世界貿易組織（WTO）的資訊科技協定（ITA）保障免稅。

他進一步說，若墨西哥對ICT全面課稅，將衝擊當地伺服器組裝產業，「等於砍自己的手」，並不符合其自身利益。

至於電機電子工業同業公會規劃赴墨西哥設立科學園區，龔明鑫表示，依目前關稅措施判斷，相關布局應不致受到影響。

外媒報導，川普政府對等關稅，台灣銷美產品僅約23%遭課對等關稅，為美國主要貿易夥伴中最低，解讀為川普制度漏洞。

龔明鑫說明，台灣對美出口有7成以上為ICT產品，ICT產品本就不屬於對等關稅課稅範圍，然而美國政府現階段232條款調查階段，並將ICT產品納入調查範圍，這也是為何台美關稅談判，努力爭取把232關稅一併納入討論，爭取較優惠的稅率安排。

龔明鑫也評估，232條款涉及的相關產業，台灣具備高度競爭力，在談判上有較大的空間，台灣在ICT與半導體等領域，對全球尤其是美國具有高度關鍵性，相信可爭取到相對有利的待遇。