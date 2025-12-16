快訊

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

陸商務部宣布：明日起對歐盟豬肉課徵最高19.8%反傾銷稅

聽新聞
0:00 / 0:00

墨西哥擬調高部分進口關稅 龔明鑫：對台灣影響有限

中央社／ 台北16日電
經濟部長龔明鑫。圖／本報資料照片
經濟部長龔明鑫。圖／本報資料照片

墨西哥擬對未簽署FTA國家調高部分貨品關稅，引發關注。經濟部長龔明鑫今天表示，涉及台灣出口的課稅項目不多，且台灣出口主力ICT產品仍享有免稅待遇，整體影響有限；他也說，若墨西哥對ICT產品課稅，將影響當地伺服器產業鏈，「等於是砍自己的手」，不符合自身利益。

墨西哥9月10日公布擬對來自未簽FTA國家調高部分貨品關稅，增幅自5%至45%不等，預計調高品項多達1463項，並可能在2026年1月1日生效，因台灣未與墨西哥簽署自由貿易協定（FTA），外界關注對台影響。

龔明鑫今天受邀出席經濟日報與台灣大學共同主辦的「2025大師論壇」，並回應媒體關切墨西哥課稅影響。他表示，實際涉及台灣出口的課稅項目不多，且台灣出口主力的資通訊（ICT）產品仍享有免稅待遇，整體影響有限。

龔明鑫說，雖然墨西哥在美國要求嚴防中國洗產地轉運背景下，墨國針對車用領域展開課稅，可能連帶影響部分台灣車用零組件出口，但台灣主要出口項目未受波及，尤其ICT產品仍受世界貿易組織（WTO）的資訊科技協定（ITA）保障免稅。

他進一步說，若墨西哥對ICT全面課稅，將衝擊當地伺服器組裝產業，「等於砍自己的手」，並不符合其自身利益。

至於電機電子工業同業公會規劃赴墨西哥設立科學園區，龔明鑫表示，依目前關稅措施判斷，相關布局應不致受到影響。

外媒報導，川普政府對等關稅，台灣銷美產品僅約23%遭課對等關稅，為美國主要貿易夥伴中最低，解讀為川普制度漏洞。

龔明鑫說明，台灣對美出口有7成以上為ICT產品，ICT產品本就不屬於對等關稅課稅範圍，然而美國政府現階段232條款調查階段，並將ICT產品納入調查範圍，這也是為何台美關稅談判，努力爭取把232關稅一併納入討論，爭取較優惠的稅率安排。

龔明鑫也評估，232條款涉及的相關產業，台灣具備高度競爭力，在談判上有較大的空間，台灣在ICT與半導體等領域，對全球尤其是美國具有高度關鍵性，相信可爭取到相對有利的待遇。

關稅 墨西哥 龔明鑫 美國

延伸閱讀

對等關稅衝擊經濟？ 龔明鑫：對產業影響越來越趨緩

回應工商界建言 經長：核三最快2028重啟

中國最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網資料清空 只剩一句「Coming Soon」

以「台灣模式」帶動發展？ 綠委憂掏空產業

相關新聞

訂單回穩 本期無薪假人數大減2035人

勞動部今公布最新勞工因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計378家，實施人數7118人。較上期統計減...

政經體制攸關國家興衰 台大陳文章：理性溝通互信是進步關鍵

《經濟日報》與國立台灣大學共同主辦的「2025大師論壇」16日登場。台大校長陳文章致詞時表示，政治體制與經濟制度深刻影響...

AI超吃電！桃園以北拒供用電5MW數據中心限制有解 曾文生提兩條件

台電自去年起，已不再核可桃園以北用電量超過5MW以上資料中心的用電申請，但現在已有解套條件，台電董事長曾文生今日表示，若...

墨西哥擬調高部分進口關稅 龔明鑫：對台灣影響有限

墨西哥擬對未簽署FTA國家調高部分貨品關稅，引發關注。經濟部長龔明鑫今天表示，涉及台灣出口的課稅項目不多，且台灣出口主力...

諾貝爾經濟學獎得主羅賓森大師論壇開講

經濟日報與台灣大學共同主辦的「2025大師論壇」今天登場，邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Ro...

民團呼籲改革TOD 以多元取徑推動社宅政策

OURs都市改革組織、崔媽媽基金會與社會住宅推動聯盟今天舉行記者會，呼籲中央部會應主動介入社宅改革，整合軌道建設與住宅政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。