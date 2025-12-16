2025大師論壇／諾貝爾經濟獎得主專題演講 葉俊顯揭對台三大啟發

《經濟日報》與國立台灣大學共同主辦的「2025大師論壇」16日登場，行政院政務委員葉俊顯致詞時表示，感謝《經濟日報》長期透過深度報導，為國人提供經濟趨勢與國際情勢解析，並持續邀請世界頂級經濟學家來台，協助台灣掌握全球經濟脈動；本次論壇邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主詹姆斯．羅賓森（James Robinson），其演講內容為台灣帶來三大重要啟發。

葉俊顯指出，首先，「2025大師論壇」聚焦國家體制與經濟成長之間的關係，對台灣未來發展極具啟示性。教授羅賓森為政治經濟學與發展經濟學的重要學者，去年榮獲諾貝爾經濟學獎，這次以「國家體制與經濟成長」為題發表專題演講，從制度選擇的角度，引導與會者思考國家制度如何形塑競爭力與創新能力，進而影響經濟成長，相關觀點對台灣未來政策與發展方向具有重要參考價值。

其次，葉俊顯表示，民主多元的制度有助於前瞻政策布局，並提升產業競爭力。面對全球經貿環境快速變化、AI競爭加劇、淨零轉型及地緣政治等多重挑戰，台灣在全球化浪潮中逐步發展出民主、多元的經濟體制，使競爭力與創新力得以持續茁壯。政府為維持這股動能並促進均衡發展，從「5+2產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」，到半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等「五大信賴產業」，持續深化產業布局。

葉俊顯進一步指出，因應數位與淨零雙軸轉型，政府也推動「AI新十大建設」與「六大部門減碳行動計畫」，促進AI產業化與產業AI化，全面協助企業提升轉型動能，回應全球供應鏈快速變動的挑戰。

第三，葉俊顯強調，台灣將立足本土、放眼全球，以制度奠基經濟韌性，並與民主夥伴攜手共榮成長。他感謝教授羅賓森肯定台灣是「世界經濟史上的成功故事」，政府將持續汲取其在國家發展與制度設計上的研究成果，作為政策與制度精進的重要參考，穩固我國經濟與社會發展基礎，支持台灣產業立足台灣、布局全球。

葉俊顯表示，國發會將持續扮演跨部會協調角色，鏈結民間力量，推動具前瞻性的政策規劃，強化台灣在全球經濟體系中的關鍵地位。他也指出，本次論壇「把世界帶進台灣」，開啟制度、治理與經濟發展的新思考，不僅是掌握全球經濟新知的重要平台，更是形塑未來國際合作模式與國家發展方向的重要起點，期盼與會者透過此次交流機會，深入對話、分享經驗，從國際視野中獲得新的思考。