諾貝爾經濟學獎得主羅賓森大師論壇開講
經濟日報與台灣大學共同主辦的「2025大師論壇」今天登場，邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson）以「國家體制與經濟成長」為題發表演講，並與國內專家座談，分享他對台灣的觀察與建議。
論壇從當天上午在台北國際會議中心舉行，國發會主委葉俊顯開幕致詞，經濟部長龔明鑫也出席發表演講。本論壇由台新新光金控、凱基金控、亞洲大學合辦。羅賓森為芝加哥大學教授，與麻省理工學院教授艾塞默魯（Daron Acemoglu）和江森（Simon Johnson），於2024年共同獲頒諾貝爾經濟學獎，主要是表彰他們對社會制度如何形成並影響國家繁榮的研究，不僅彰顯其研究的重要性，更確立羅賓森等人在當代經濟與政治學界的地位。羅賓森長年投入研究政治制度、經濟發展與歷史演變間的關係，致力推動跨國學術對話與全球衝突研究，其學術成就與影響力遍及全球。
