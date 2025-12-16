諾貝爾經濟學獎得主羅賓森大師論壇開講

過去的鮮乳龍頭－味全主力品牌林鳳營日前低調的在量販通路好市多上架，也是相隔9年之後再度回到這家營收規模最高的量販通路。對於味全來說，能夠回到好市多，具備指標性的意義，不但是「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」，也在營運面上，獲得更多的成長動能。

