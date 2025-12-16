快訊

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

高速撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

聽新聞
0:00 / 0:00

諾貝爾經濟學獎得主羅賓森大師論壇開講

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
經濟日報與台灣大學共同主辦的「2025大師論壇」今天登場，2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森，以「國家體制與經濟成長」為題發表演講，並與國內專家座談，分享他對台灣的觀察與建議。記者林俊良／攝影
經濟日報與台灣大學共同主辦的「2025大師論壇」今天登場，2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森，以「國家體制與經濟成長」為題發表演講，並與國內專家座談，分享他對台灣的觀察與建議。記者林俊良／攝影

經濟日報與台灣大學共同主辦的「2025大師論壇」今天登場，邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson）以「國家體制與經濟成長」為題發表演講，並與國內專家座談，分享他對台灣的觀察與建議。

論壇從當天上午在台北國際會議中心舉行，國發會主委葉俊顯開幕致詞，經濟部長龔明鑫也出席發表演講。本論壇由台新新光金控、凱基金控、亞洲大學合辦。羅賓森為芝加哥大學教授，與麻省理工學院教授艾塞默魯（Daron Acemoglu）和江森（Simon Johnson），於2024年共同獲頒諾貝爾經濟學獎，主要是表彰他們對社會制度如何形成並影響國家繁榮的研究，不僅彰顯其研究的重要性，更確立羅賓森等人在當代經濟與政治學界的地位。羅賓森長年投入研究政治制度、經濟發展與歷史演變間的關係，致力推動跨國學術對話與全球衝突研究，其學術成就與影響力遍及全球。

「2025大師論壇」登場，經濟日報社長劉永平致詞。記者林俊良／攝影
「2025大師論壇」登場，經濟日報社長劉永平致詞。記者林俊良／攝影
「2025大師論壇」登場，國發會主委葉俊顯致詞。記者林俊良／攝影
「2025大師論壇」登場，國發會主委葉俊顯致詞。記者林俊良／攝影
經濟日報與台灣大學共同主辦的「2025大師論壇」今天登場，邀2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森發表演講，並與國內專家座談，開幕儀式台大教授林明仁（左起）、台大校長陳文章、國發會主委葉俊顯、諾貝爾經濟學獎得主羅賓森、經濟部長龔明鑫、凱基投顧董事長朱晏民、亞洲大學校長蔡進發、經濟日報社長劉永平一同合影。記者林俊良／攝影
經濟日報與台灣大學共同主辦的「2025大師論壇」今天登場，邀2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森發表演講，並與國內專家座談，開幕儀式台大教授林明仁（左起）、台大校長陳文章、國發會主委葉俊顯、諾貝爾經濟學獎得主羅賓森、經濟部長龔明鑫、凱基投顧董事長朱晏民、亞洲大學校長蔡進發、經濟日報社長劉永平一同合影。記者林俊良／攝影
「2025大師論壇」登場，台灣大學校長陳文章致詞。記者林俊良／攝影
「2025大師論壇」登場，台灣大學校長陳文章致詞。記者林俊良／攝影
經濟日報與台灣大學共同主辦的「2025大師論壇」今天登場，2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森，以「國家體制與經濟成長」為題發表演講，並與國內專家座談，分享他對台灣的觀察與建議。記者林俊良／攝影
經濟日報與台灣大學共同主辦的「2025大師論壇」今天登場，2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森，以「國家體制與經濟成長」為題發表演講，並與國內專家座談，分享他對台灣的觀察與建議。記者林俊良／攝影

台新新光金控 諾貝爾

延伸閱讀

大師論壇登場 貝爾經濟學獎得主 羅賓森來了

經濟日報社論／諾貝爾大師肯定台灣廣納式制度

美國大聯盟退役球星到雲林教球 馬光國中棒球隊大開眼界

NBA／康寧漢大三元球隊卻連漏3關鍵籃板 活塞不敵魔術本季首度連敗

相關新聞

訂單回穩 本期無薪假人數大減2035人

勞動部今公布最新勞工因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計378家，實施人數7118人。較上期統計減...

諾貝爾經濟學獎得主羅賓森大師論壇開講

經濟日報與台灣大學共同主辦的「2025大師論壇」今天登場，邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Ro...

民團呼籲改革TOD 以多元取徑推動社宅政策

OURs都市改革組織、崔媽媽基金會與社會住宅推動聯盟今天舉行記者會，呼籲中央部會應主動介入社宅改革，整合軌道建設與住宅政...

林鳳營9年後重返好市多 味全在鮮乳市場能收復失地？

過去的鮮乳龍頭－味全主力品牌林鳳營日前低調的在量販通路好市多上架，也是相隔9年之後再度回到這家營收規模最高的量販通路。對於味全來說，能夠回到好市多，具備指標性的意義，不但是「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」，也在營運面上，獲得更多的成長動能。

惠譽上修台灣經濟成長至6.1%

各機構對於明年經濟成長展望陸續出爐，國際信評機構惠譽昨（15）日最新預測，台灣今年國內生產毛額（GDP）成長將保持穩健，...

高齡給付 連六年逾兆元…反映退休人口、長照需求增加

主計總處昨（15）日公布最新社會保障支出（SPE）統計，去年台灣社會保障支出達2兆6,953億元，年增2.3%。規模再寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。