勞動部多元培力就業計畫 助身障者適應職場

為協助身心障礙者適應職場，勞動部勞動力發展署積極運用多元就業服務管道及各項就業促進措施提供協助。多元就業開發方案與培力就業計畫結合民間團體執行社會公益及發展地方產業計畫，從做中學培養相關技能與工作習慣，推動至今已成功協助超過1萬名身心障礙者透過上工參與計畫。

勞動力發展署表示，身心障礙者進入職場較一般民眾面臨更高的挑戰，需要更多的支持與協助。

例如脊髓屬於中樞神經，一旦脊髓受損，往往影響肢體功能，多數人需長期依靠輪椅生活。財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心致力透過生活重建與職業訓練，陪伴傷友從徬徨到自立，幫助他們建立自理能力、調適心理，進而重新參與社會、重返職場，開創一條全新人生歷程。

透過「多元就業開發方案」，潛能發展中心得以培養更多傷友擔任上工人員，投入同儕支持，實踐「傷友服務傷友」，讓參與者在服務過程中獲得自我成長，而每當傷友看到訪視員坐著輪椅來到身旁，常會想「如果他能做到，我也可以」，進而展開生活重建，再逐漸重回職場之途。

勞動力發展署持續落實身心障礙者權利公約及身心障礙者權益保障法就業權益事項，推動定額進用制度，並透過多元就業服務管道及各項就業促進措施協助身心障礙者就業，同時運用多元就業開發方案與培力就業計畫提供上工崗位，2025年截至10月止已協助2萬9千名身心障礙者就業。