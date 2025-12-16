快訊

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

高速撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

勞動部多元培力就業計畫 助身障者適應職場

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為協助身心障礙者適應職場，勞動部勞動力發展署積極運用多元就業服務管道及各項就業促進措施提供協助。多元就業開發方案與培力就業計畫結合民間團體執行社會公益及發展地方產業計畫，從做中學培養相關技能與工作習慣，推動至今已成功協助超過1萬名身心障礙者透過上工參與計畫。

勞動力發展署表示，身心障礙者進入職場較一般民眾面臨更高的挑戰，需要更多的支持與協助。

例如脊髓屬於中樞神經，一旦脊髓受損，往往影響肢體功能，多數人需長期依靠輪椅生活。財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心致力透過生活重建與職業訓練，陪伴傷友從徬徨到自立，幫助他們建立自理能力、調適心理，進而重新參與社會、重返職場，開創一條全新人生歷程。

透過「多元就業開發方案」，潛能發展中心得以培養更多傷友擔任上工人員，投入同儕支持，實踐「傷友服務傷友」，讓參與者在服務過程中獲得自我成長，而每當傷友看到訪視員坐著輪椅來到身旁，常會想「如果他能做到，我也可以」，進而展開生活重建，再逐漸重回職場之途。

勞動力發展署持續落實身心障礙者權利公約及身心障礙者權益保障法就業權益事項，推動定額進用制度，並透過多元就業服務管道及各項就業促進措施協助身心障礙者就業，同時運用多元就業開發方案與培力就業計畫提供上工崗位，2025年截至10月止已協助2萬9千名身心障礙者就業。

職場

延伸閱讀

無薪假大減2,035人 近三月新低僅7,118人

亞洲技能競賽台灣隊總冠軍 頒發664萬獎助學金

高雄推動店家營業空間「友善身障者」計畫 全市285家獲頒認證

中華耆幼關懷協會捐贈南投縣復康巴士

相關新聞

訂單回穩 本期無薪假人數大減2035人

勞動部今公布最新勞工因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計378家，實施人數7118人。較上期統計減...

諾貝爾經濟學獎得主羅賓森大師論壇開講

經濟日報與台灣大學共同主辦的「2025大師論壇」今天登場，邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Ro...

民團呼籲改革TOD 以多元取徑推動社宅政策

OURs都市改革組織、崔媽媽基金會與社會住宅推動聯盟今天舉行記者會，呼籲中央部會應主動介入社宅改革，整合軌道建設與住宅政...

林鳳營9年後重返好市多 味全在鮮乳市場能收復失地？

過去的鮮乳龍頭－味全主力品牌林鳳營日前低調的在量販通路好市多上架，也是相隔9年之後再度回到這家營收規模最高的量販通路。對於味全來說，能夠回到好市多，具備指標性的意義，不但是「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」，也在營運面上，獲得更多的成長動能。

惠譽上修台灣經濟成長至6.1%

各機構對於明年經濟成長展望陸續出爐，國際信評機構惠譽昨（15）日最新預測，台灣今年國內生產毛額（GDP）成長將保持穩健，...

高齡給付 連六年逾兆元…反映退休人口、長照需求增加

主計總處昨（15）日公布最新社會保障支出（SPE）統計，去年台灣社會保障支出達2兆6,953億元，年增2.3%。規模再寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。