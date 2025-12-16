無薪假大減2,035人 近三月新低僅7,118人

勞動部16日公布本期減班休息（無薪假）378家、7,118人。上期12月1日為456家、9,153人。本次家數減少78家，人數減少2,035人，勞動部條平司長黃琦雅指出，本期是9月15日以來新低，創下近三個月低點。

黃琦雅表示，其中受到美國關稅影響者，有307家、6,339人。上期為369家、8,186人。本次受關稅影響家數減少62家，人數減少1,847人。相較於美國4月初宣布關稅前，3月底的減班休息人數僅1,993人，人數仍然有一段差距，整體企業還是存在受關稅影響而減班休息。

黃琦雅說，本期減班休息，製造業仍佔多數，有309家、6,677人，人數約占整體93.8%。製造業之中，最多的是金屬機電工業，有249家、5,014人；其中，機械製造業是122家、2,633人。實施減班休息以50人以下企業佔多數，約九成，有345家。近半企業實行一個月四天以下的減班休息。

黃琦雅提到，另有123家企業暫停減班休息，2,625名員工恢復原本工時。其中，11家企業通報的人數超過50人，合計約1,115人，佔整體暫停減班休息者近半人數。暫停通報的業者反應，多數是因為12月有緊急訂單要接，但不確定之後2026年1月會不會又實施減班休息。

黃琦雅指出，事實上，從美國關稅實施之後，企業就反應訂單不是很穩，所以勞動部還是會持續觀察訂單回穩的狀況。產業園區這一次家數雖然一樣，但實施人數減少近50人。科學園區只剩中科，本期中科減少了60人。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有72.2%的企業(273家)為適用僱用安定措施的產業，有接近八成(77.7%，5,531人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7,210元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣28,590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。