漢翔岡山廠獲經濟部節能標竿金獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢翔四度獲選節能標竿企業，且今年以岡山廠為代表，首度拿下金獎最高獎項，經濟部長龔明鑫(左)特頒獎座給漢翔發動機事業處處長王芳華(右)。業者提供
漢翔（2634）節能減碳成果亮眼，15日在經濟部「節能標竿獎」表揚大會中，由岡山廠獲得金獎殊榮。經濟部長龔明鑫特頒獎座給漢翔發動機事業處處長王芳華。這已是漢翔第四度成為國家認可的標竿企業，今年進一步取得最高獎項，更獲經濟部邀約在明年的節能觀摩會中分享，幫助政府政策推廣。

「節能標竿獎」是經濟部鼓勵產業自主節能，表揚成效優異的企業，帶動各界落實淨零轉型，具有指標意義。企業可推派分支機構代表參選，漢翔近四年分別推派沙鹿及岡山廠區，取得一金三銀，得到國家百分之百的肯定。

節能減碳的長期工程裡，漢翔審慎拿捏投入成本與效益回收，以穩健節奏逐步完成設備更新。現階段導入AI，建置了電力監控、太陽能發電管理與能源績效量測等系統，實施冰水冷卻整合、變頻變壓控制及第四期太陽能等措施。

反映在節能成效上，近三年產品單位能耗趨勢逐年下降，每年可節電達220萬度、降低逾1,046噸二氧化碳排放，節能效益超過884萬元，更可貴的是，岡山廠的營運績效同步提升，充分展現技術精進與能源管理的雙贏效益。節能文化也深植工作現場，高耗能設備改在離峰時段操作，讓節能融入生產策略，公司也鼓勵團隊提出改善方案，不斷尋找精進的可能。經濟部評選時，給予漢翔節能專業度高且細緻的高度評價。

漢翔 經濟部 太陽能發電

相關新聞

訂單回穩 本期無薪假人數大減2035人

勞動部今公布最新勞工因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計378家，實施人數7118人。較上期統計減...

民團呼籲改革TOD 以多元取徑推動社宅政策

OURs都市改革組織、崔媽媽基金會與社會住宅推動聯盟今天舉行記者會，呼籲中央部會應主動介入社宅改革，整合軌道建設與住宅政...

林鳳營9年後重返好市多 味全在鮮乳市場能收復失地？

過去的鮮乳龍頭－味全主力品牌林鳳營日前低調的在量販通路好市多上架，也是相隔9年之後再度回到這家營收規模最高的量販通路。對於味全來說，能夠回到好市多，具備指標性的意義，不但是「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」，也在營運面上，獲得更多的成長動能。

惠譽上修台灣經濟成長至6.1%

各機構對於明年經濟成長展望陸續出爐，國際信評機構惠譽昨（15）日最新預測，台灣今年國內生產毛額（GDP）成長將保持穩健，...

高齡給付 連六年逾兆元…反映退休人口、長照需求增加

主計總處昨（15）日公布最新社會保障支出（SPE）統計，去年台灣社會保障支出達2兆6,953億元，年增2.3%。規模再寫...

財部對陸、韓啟動「冷軋扁軋非方向性電磁鋼品」反傾銷調查

財政部關務署昨（15）日表示，對南韓、中國大陸製「冷軋扁軋非方向性電磁鋼品」展開反傾銷調查，此案是由中鋼向財政部提出，財...

