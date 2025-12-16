漢翔岡山廠獲經濟部節能標竿金獎
漢翔（2634）節能減碳成果亮眼，15日在經濟部「節能標竿獎」表揚大會中，由岡山廠獲得金獎殊榮。經濟部長龔明鑫特頒獎座給漢翔發動機事業處處長王芳華。這已是漢翔第四度成為國家認可的標竿企業，今年進一步取得最高獎項，更獲經濟部邀約在明年的節能觀摩會中分享，幫助政府政策推廣。
「節能標竿獎」是經濟部鼓勵產業自主節能，表揚成效優異的企業，帶動各界落實淨零轉型，具有指標意義。企業可推派分支機構代表參選，漢翔近四年分別推派沙鹿及岡山廠區，取得一金三銀，得到國家百分之百的肯定。
節能減碳的長期工程裡，漢翔審慎拿捏投入成本與效益回收，以穩健節奏逐步完成設備更新。現階段導入AI，建置了電力監控、太陽能發電管理與能源績效量測等系統，實施冰水冷卻整合、變頻變壓控制及第四期太陽能等措施。
反映在節能成效上，近三年產品單位能耗趨勢逐年下降，每年可節電達220萬度、降低逾1,046噸二氧化碳排放，節能效益超過884萬元，更可貴的是，岡山廠的營運績效同步提升，充分展現技術精進與能源管理的雙贏效益。節能文化也深植工作現場，高耗能設備改在離峰時段操作，讓節能融入生產策略，公司也鼓勵團隊提出改善方案，不斷尋找精進的可能。經濟部評選時，給予漢翔節能專業度高且細緻的高度評價。
