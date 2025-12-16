快訊

訂單回穩 本期無薪假人數大減2035人

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部公布最新減班休息（無薪假）統計，截至目前，實施家數共計378家，實施人數7118人，較上期統計減少78家，人數減少2035人。圖／聯合報系資料照片
勞動部公布最新減班休息（無薪假）統計，截至目前，實施家數共計378家，實施人數7118人，較上期統計減少78家，人數減少2035人。圖／聯合報系資料照片

勞動部今公布最新勞工因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計378家，實施人數7118人。較上期統計減少78家，人數減少2035人。勞動部表示，減少原因在於部分小型企業訂單回穩，停止通報實施所致。另有2625人在減班休息屆期或提前終止後，已恢復原本工時。

據勞動部最新無薪假統計，本期事業單位計378家，實施人數7118人，與上期公布實施家數計456家，實施人數9153人相比，本次減少78家，人數減少2035人，另有123家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有2625名員工恢復原本工時。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，本次減班休息屆期後未接獲通報或提前終止的123家中，當中有11家，每家通報人數都超過50人，停止人數1115人，占整體近半。本次雖然減少幅度大，確實受部分小型企業停止通報影響，原因在於訂單回穩，但不確定明年1月後是否還會再通報。

黃琦雅指出，本次通報的378家，製造業占了309家，人數6677人，占整體實施比率93.8%，製造業下的金屬製造業仍是實施多數，計有209家，人數5014人，當中的機械製造業占122家，人數2633人。

黃琦雅說，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低，勞動部推出安定就業相關措施，也都有管道申請津貼或補貼。

根據勞動部統計，目前通報減班休息的勞工，有72.2%的企業（273家）為適用僱用安定措施的產業，有77.7%，5531人可以申請薪資差額補貼，即員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼。

