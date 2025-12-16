展望2026中華信評：AI提高台灣的GDP 成長率與集中性風險

中華信評今天公布「2026年台灣信用展望」提出幾項主要研究結果，包括各產業成長不均與未來展望存在差異的局面似將在2026年持續；因中國產能仍嚴重過剩，大宗商品產業將持續落後於其他產業，而對人工智慧基礎設施強勁的投資將為科技業進一步的成長提供支撐。惟AI提高了台灣GDP成長率與集中性風險。

其他主要研究結果包括關稅波動影響市場情緒、需求與成長，而貿易流向變化可能引發新的緊張局勢。中國經濟方面，不動產市場持續疲弱，且疲軟的消費力道亦拖累經濟成長與信心，進而加劇通貨緊縮螺旋。融資方面，資產重估後較大的價格差異恐加劇市場波動，並擾亂融資管道。

此外，各種地緣政治緊張局勢交織，令總體經濟情勢更加複雜，並導致政策與策略發生轉變。