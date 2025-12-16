快訊

百元爽嗑1披薩+2副餐！必勝客「這代碼」太划算 網友搶訂餐排到馬路上

對黃國昌有求必應！傳產金主認匯「凱思國際」千萬 指證他是真正老闆

台南安平垃圾車遭賓士高速追撞 車尾23歲女隨車員慘死

大陸出口從價格競爭到全球創新樞紐 展現超越預期的韌性

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2025年以來，儘管全球地緣政治摩擦不斷，並面臨多重關稅壓力，中國大陸的出口表現依然展現超乎預期的韌性。今年前 十個月，大陸出口年成長率達5.3% (以美元計)，這表明「大陸製造」的競爭力已不再僅限於單純的價格因素。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，這種韌性部分得益於其貿易對象的多元化，以及全球市場對大陸中間產品和資本財的持續需求。事實上，在關稅方面的劣勢，也並未像先前預期的那樣顯著削弱中國的出口能力。與此同時，大陸平均出口價格的下降趨勢，主要是受到國內貶值壓力以及人民幣兌歐元等非美元貨幣相對走弱的影響。然而，單純的出口成長並非大陸長期的唯一目標。大陸正積極尋求平衡進出口結構，並將策略目光轉向更為深遠的全球佈局。

觀察美國進口數據可發現，美國對大陸資本財和中間產品的需求，近年來對價格的敏感度正逐步下降，這暗示著大陸在供應鏈中的「不可替代性」正在提升。

蕭正義表示，儘管如此，價格因素依然是市場競爭的關鍵。近期10%的關稅下調，使美國對大陸消費品的關稅與對某些新興經濟體的關稅持平，這預計將提振大陸對美國的出口。但更值得注意的是，2024 年美國進口的最低價格的消費品中，約有 67% 仍原產於大陸，遠高於大陸在美國消費品進口中32% 的占比，再次證明其供應鏈的深度與效率優勢。

面對交易夥伴對其出口競爭力的日益擔憂，大陸在新的五年規劃中，承諾透過加強貿易與投資合作來平衡進出口結構。

蕭正義說明，其中，「對外直接投資」將成為一項具備巨大成長潛力的可行策略。參考日本過去的經驗，即加強對外直接投資並實現本地化生產，是大陸可以仿效的模式，因為將部分產能轉移至海外，能更貼近終端消費者市場，並在一定程度上緩解貿易緊張關係。對於部分交易夥伴而言，允許大陸透過直接投資建廠、以出口替代為目的進行本地生產，或許是解決當前貿易失衡的務實方案。

儘管各國對大陸海外投資的國家安全審查日益趨嚴是一項重要挑戰，但大陸對外直接投資仍具有極大成長潛力。

另外，在外商直接投資方面，正在發生微妙且重要的趨勢轉變。在當前貿易前景不確定的背景下，跨國公司正在重新評估對中策略。

隨著部分跨國公司將其策略從過往的「立足中國，服務中國」(In China, For China) 調整為更具全球視野的「立足中國，服務全球」(In China, For Global)，外商直接投資呈現回升態勢，且中國的外資研發中心數量有所增加。一些跨國公司暫停將供應鏈從大陸轉移出去的計劃，轉而探索利用大陸的創新能力，以增強其全球競爭力。

蕭正義表示，如果這一外商直接投資趨勢持續下去，可能意味著「再全球化」迎來新的階段：大陸不再僅是承接訂單的「世界工廠」，更是全球創新鏈、供應鏈和資本鏈中不可或缺的「創新中心」。這種貿易策略的全面升級，將是大陸未來在全球經濟中穩固地位的關鍵所在。

美國

延伸閱讀

約旦外長與王毅會談強調堅持一中政策 也談及加薩停火

英外交部就黎智英案召見陸大使 陸方：停止干預香港司法

陸房市持續低迷 傳補貼房貸利息

兩岸企業家峰會16日登場

相關新聞

錢進美國換取調降關稅…恐傷對台投資 專家憂僅短期出口亮眼

受惠於ＡＩ投資熱與對美出口增強，國泰台大產學合作團隊昨天上修台灣明年的國內生產毛額（ＧＤＰ）增幅至百分之三，但國泰台大產...

龔明鑫指美關稅影響漸緩 王國臣：仍2成產業受傷

美國對台灣的對等關稅七月課徵，但我國出口不減反增，今年對外貿易、對美貿易可望改寫紀錄。經濟部長龔明鑫昨說，觀察近期相關數...

高齡給付 連六年逾兆元…反映退休人口、長照需求增加

主計總處昨（15）日公布最新社會保障支出（SPE）統計，去年台灣社會保障支出達2兆6,953億元，年增2.3%。規模再寫...

民團呼籲改革TOD 以多元取徑推動社宅政策

OURs都市改革組織、崔媽媽基金會與社會住宅推動聯盟今天舉行記者會，呼籲中央部會應主動介入社宅改革，整合軌道建設與住宅政...

林鳳營9年後重返好市多 味全在鮮乳市場能收復失地？

過去的鮮乳龍頭－味全主力品牌林鳳營日前低調的在量販通路好市多上架，也是相隔9年之後再度回到這家營收規模最高的量販通路。對於味全來說，能夠回到好市多，具備指標性的意義，不但是「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」，也在營運面上，獲得更多的成長動能。

惠譽上修台灣經濟成長至6.1%

各機構對於明年經濟成長展望陸續出爐，國際信評機構惠譽昨（15）日最新預測，台灣今年國內生產毛額（GDP）成長將保持穩健，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。