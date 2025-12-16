大陸出口從價格競爭到全球創新樞紐 展現超越預期的韌性

2025年以來，儘管全球地緣政治摩擦不斷，並面臨多重關稅壓力，中國大陸的出口表現依然展現超乎預期的韌性。今年前 十個月，大陸出口年成長率達5.3% (以美元計)，這表明「大陸製造」的競爭力已不再僅限於單純的價格因素。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，這種韌性部分得益於其貿易對象的多元化，以及全球市場對大陸中間產品和資本財的持續需求。事實上，在關稅方面的劣勢，也並未像先前預期的那樣顯著削弱中國的出口能力。與此同時，大陸平均出口價格的下降趨勢，主要是受到國內貶值壓力以及人民幣兌歐元等非美元貨幣相對走弱的影響。然而，單純的出口成長並非大陸長期的唯一目標。大陸正積極尋求平衡進出口結構，並將策略目光轉向更為深遠的全球佈局。

觀察美國進口數據可發現，美國對大陸資本財和中間產品的需求，近年來對價格的敏感度正逐步下降，這暗示著大陸在供應鏈中的「不可替代性」正在提升。

蕭正義表示，儘管如此，價格因素依然是市場競爭的關鍵。近期10%的關稅下調，使美國對大陸消費品的關稅與對某些新興經濟體的關稅持平，這預計將提振大陸對美國的出口。但更值得注意的是，2024 年美國進口的最低價格的消費品中，約有 67% 仍原產於大陸，遠高於大陸在美國消費品進口中32% 的占比，再次證明其供應鏈的深度與效率優勢。

面對交易夥伴對其出口競爭力的日益擔憂，大陸在新的五年規劃中，承諾透過加強貿易與投資合作來平衡進出口結構。

蕭正義說明，其中，「對外直接投資」將成為一項具備巨大成長潛力的可行策略。參考日本過去的經驗，即加強對外直接投資並實現本地化生產，是大陸可以仿效的模式，因為將部分產能轉移至海外，能更貼近終端消費者市場，並在一定程度上緩解貿易緊張關係。對於部分交易夥伴而言，允許大陸透過直接投資建廠、以出口替代為目的進行本地生產，或許是解決當前貿易失衡的務實方案。

儘管各國對大陸海外投資的國家安全審查日益趨嚴是一項重要挑戰，但大陸對外直接投資仍具有極大成長潛力。

另外，在外商直接投資方面，正在發生微妙且重要的趨勢轉變。在當前貿易前景不確定的背景下，跨國公司正在重新評估對中策略。

隨著部分跨國公司將其策略從過往的「立足中國，服務中國」(In China, For China) 調整為更具全球視野的「立足中國，服務全球」(In China, For Global)，外商直接投資呈現回升態勢，且中國的外資研發中心數量有所增加。一些跨國公司暫停將供應鏈從大陸轉移出去的計劃，轉而探索利用大陸的創新能力，以增強其全球競爭力。

蕭正義表示，如果這一外商直接投資趨勢持續下去，可能意味著「再全球化」迎來新的階段：大陸不再僅是承接訂單的「世界工廠」，更是全球創新鏈、供應鏈和資本鏈中不可或缺的「創新中心」。這種貿易策略的全面升級，將是大陸未來在全球經濟中穩固地位的關鍵所在。