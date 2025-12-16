民團呼籲改革TOD 以多元取徑推動社宅政策
OURs都市改革組織、崔媽媽基金會與社會住宅推動聯盟今天舉行記者會，呼籲中央部會應主動介入社宅改革，整合軌道建設與住宅政策，建立具公共性的政策機制，避免TOD成為炒作不動產的工具。
民團指出總統於競選期間承諾將於八年內興辦13萬戶社會住宅，然而截至目前，實際執行進度仍面臨用地取得困難、經費不足等挑戰。行政院長卓榮泰日前也表示社會住宅土地取得不易，政府難以投入大量預算，期望透過引進民間資金、以「多元取徑」方式推動社宅政策。內政部在「社會住宅專區」中指出，大眾運輸導向開發（Transit-Oriented Development，TOD）可作為拓展社會住宅用地的重要管道。然而多個民間團體指出，實務上地方政府推動TOD政策，往往僅止於財政操作，未能與居住政策有效銜接，反而助長周邊房價上漲，偏離社宅原本目的。
