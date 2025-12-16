快訊

對黃國昌有求必應！傳產金主認匯「凱思國際」千萬 指證他是真正老闆

台南安平垃圾車遭賓士高速追撞 車尾23歲女隨車員慘死

軍法局成腐敗毒瘤 蔣經國：包啟黃不殺就沒有人可殺了

民團呼籲改革TOD 以多元取徑推動社宅政策

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
OURs都市改革組織秘書長彭揚凱（左起）、崔媽媽基金會執行長呂秉怡與社會住宅推動聯盟召集人孫一信今天舉行記者會，呼籲中央部會應主動介入社宅改革，整合軌道建設與住宅政策，建立具公共性的政策機制，避免TOD成為炒作不動產的工具。記者葉信菉／攝影
OURs都市改革組織秘書長彭揚凱（左起）、崔媽媽基金會執行長呂秉怡與社會住宅推動聯盟召集人孫一信今天舉行記者會，呼籲中央部會應主動介入社宅改革，整合軌道建設與住宅政策，建立具公共性的政策機制，避免TOD成為炒作不動產的工具。記者葉信菉／攝影

OURs都市改革組織、崔媽媽基金會與社會住宅推動聯盟今天舉行記者會，呼籲中央部會應主動介入社宅改革，整合軌道建設與住宅政策，建立具公共性的政策機制，避免TOD成為炒作不動產的工具。

民團指出總統於競選期間承諾將於八年內興辦13萬戶社會住宅，然而截至目前，實際執行進度仍面臨用地取得困難、經費不足等挑戰。行政院長卓榮泰日前也表示社會住宅土地取得不易，政府難以投入大量預算，期望透過引進民間資金、以「多元取徑」方式推動社宅政策。內政部在「社會住宅專區」中指出，大眾運輸導向開發（Transit-Oriented Development，TOD）可作為拓展社會住宅用地的重要管道。然而多個民間團體指出，實務上地方政府推動TOD政策，往往僅止於財政操作，未能與居住政策有效銜接，反而助長周邊房價上漲，偏離社宅原本目的。

社會住宅 軌道建設 地方政府

延伸閱讀

卓榮泰不副署嗆不滿可倒閣 陳冠安曝醉翁之意不在酒

卓榮泰不副署財劃法 南市府支持捍衛財政公平分配正義

卓榮泰不副署財劃法 侯友宜：政治衝突難解僵局

卓榮泰不副署財劃法 陳其邁籲讓憲法法庭運作化解朝野紛爭

相關新聞

錢進美國換取調降關稅…恐傷對台投資 專家憂僅短期出口亮眼

受惠於ＡＩ投資熱與對美出口增強，國泰台大產學合作團隊昨天上修台灣明年的國內生產毛額（ＧＤＰ）增幅至百分之三，但國泰台大產...

龔明鑫指美關稅影響漸緩 王國臣：仍2成產業受傷

美國對台灣的對等關稅七月課徵，但我國出口不減反增，今年對外貿易、對美貿易可望改寫紀錄。經濟部長龔明鑫昨說，觀察近期相關數...

高齡給付 連六年逾兆元…反映退休人口、長照需求增加

主計總處昨（15）日公布最新社會保障支出（SPE）統計，去年台灣社會保障支出達2兆6,953億元，年增2.3%。規模再寫...

民團呼籲改革TOD 以多元取徑推動社宅政策

OURs都市改革組織、崔媽媽基金會與社會住宅推動聯盟今天舉行記者會，呼籲中央部會應主動介入社宅改革，整合軌道建設與住宅政...

林鳳營9年後重返好市多 味全在鮮乳市場能收復失地？

過去的鮮乳龍頭－味全主力品牌林鳳營日前低調的在量販通路好市多上架，也是相隔9年之後再度回到這家營收規模最高的量販通路。對於味全來說，能夠回到好市多，具備指標性的意義，不但是「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」，也在營運面上，獲得更多的成長動能。

惠譽上修台灣經濟成長至6.1%

各機構對於明年經濟成長展望陸續出爐，國際信評機構惠譽昨（15）日最新預測，台灣今年國內生產毛額（GDP）成長將保持穩健，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。