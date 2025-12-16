高齡給付連六年逾兆元 反映退休人口、長照需求增加

主計總處昨（15）日公布最新社會保障支出（SPE）統計，去年台灣社會保障支出達2兆6,953億元，年增2.3%。規模再寫新高。在高齡化趨勢下，去年高齡相關給付金額達1兆3,016億元，占整體社會給付比重49%，已是連續六年破兆元。

去年台灣社會保障支出中，以社會給付占比98.6%為大宗，規模達2兆6,562億元。若以社會保險項目支出來看，健保還是最大項目，去年支出高達8,173億元，其次為勞保支出5,579億元，第三名為軍公教退休撫卹，支出達3,255億元。

社會保障支出規模寫新高，主計總處指出，成長動能主要來自退休給付請領人數增加、健保醫療給付成長、長照服務量能持續擴充，及托育補助調高與拉近公私立學校學雜費差距等政策推動。不過防疫相關支出、生活補貼與疫後就學貸款補助自2023年起陸續退場，也抵銷部分增幅。

按功能別分析，高齡相關給付仍為最大宗，2024年金額達1兆3,016億元，占整體社會給付比重49%，幾乎是半數，反映人口高齡化趨勢下，退休人口增加與長照需求擴大，使社會保障支出維持在高檔水準；其次為疾病與健康給付8,639億元，占32.5%，兩者合計超過八成。

高齡給付年增額也居冠，相較2023年，去年增加833億元、增幅6.8%。至於高齡給付是否可能排擠其他給付？主計總處指出，大體而言，多數給付項目都是每年持續擴張，目前看不出有排擠效應。

值得注意的是，主計總處今年首度發布「社會保障總體有效覆蓋率」，指至少領取一項現金型社會給付，或參加至少一項繳費型社會保險的人口占總人口比率。台灣為94.8%，全球排名第30名，去年日本94.6%為第31名，南韓80.2%居第60名，美國78.8%為第64名。

主計總處分析，近年政府推動少子女化對策擴大育兒津貼適用對象、低收入及中低收入老人生活津貼隨最低生活費調整，及勞工與農民職業災害保險納保範圍擴大，都是推升覆蓋率持續上升的關鍵因素。