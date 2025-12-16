聽新聞
憂AI泡沫破裂 美國CDS交易量暴增

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

對ＡＩ熱潮最終演變成泡沫破裂的疑慮漸深，投資人正尋找方法來保護投資組合，帶動那些在公司發生違約時會提供給付的金融產品交易量激增。

根據結算機構ＤＴＣＣ的數據，九月初以來，與幾家美國科技公司連動的「信用違約交換（ＣＤＳ）」交易量已飆升百分之九十。

擴大使用這類策略，凸顯一些投資人對科技公司為建設ＡＩ基礎設施而大舉發債、但可能要多年才能產生回報的情況，深感不安。

這波對企業違約風險避險的熱潮，發生在華爾街科技股賣壓再起之際。甲骨文與博通上周公布的財報未能達到投資人高度期待，再度引發科技股拋售。

甲骨文的ＣＤＳ每周交易量今年已暴增逾兩倍，投資人買進這種衍生品的價格也飆漲到二○○九年來最高。

ＡＩ資料中心營運業者CoreWeave的ＣＤＳ交易量同步激增。甲骨文與CoreWeave這兩家公司正舉債數十億美元，建構資料中心量能。此外，Meta在十月發行三百億美元債券為ＡＩ計畫籌資後，其ＣＤＳ交易也火熱起來。

ＣＤＳ不僅用於防範違約風險，也可用來對債券價格的波動進行避險或押注。摩根大通投資級信用策略師羅森巴姆表示，「本季單一公司ＣＤＳ的交易量大幅上升，尤其是那些在全美興建大型資料中心的超大型雲端服務業者。」

一家美國大型信用投資公司的高層主管也呼應這樣的說法，「單一公司ＣＤＳ的交易明顯增加，投資人愈來愈常使用一籃子大型科技公司的ＣＤＳ組合，或是特別針對甲骨文與Meta的ＣＤＳ」；「要如何保護自己、建立避險部位？最常見的方法就是一籃子科技類ＣＤＳ。」

AI 甲骨文 Meta 臉書

