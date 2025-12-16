AI疑慮加重…熱錢撤出！股匯雙殺

台北股匯市昨天雙雙下挫，受投資人對於ＡＩ疑慮加重，外資轉為賣超，加權指數昨日失守兩萬八千點，新台幣匯價承壓，重貶一點七八角，收卅一點三八元，為本月三日以來新低，成為昨天最弱亞幣。法人指出，台股短線技術面轉為整理格局，預估下檔支撐先看月線二萬七五三二點，新台幣短期將回測卅一點五元價位。

台股昨開低走低，開盤就狂跌五一四點，最低跌到二萬七六八四點，之後跌幅收斂，終場下跌三三一點，收二萬七八六六點，跌破五日線（二萬八一三四點）及十日線（二萬八○一一點），跌幅百分之一點一。

新台幣為昨日表現最疲弱的亞洲貨幣。匯銀人士指出，此次新台幣大幅走貶，主因是外資大舉熱錢撤出台灣資本市場。外資昨賣超台股四八九點九億元，估計外資實際匯出的金額約十億美元。短期內，由於外資擴大匯出，新台幣匯價恐將面臨進一步的下行壓力。

三大法人昨同步站在賣方，且都是由買超轉為賣超，合計賣超五四七點七億元。其中外資賣超四八九點九億元，為十一月廿一日賣超九一五點九億元以來最大量，在台指期未平倉淨空單急增四六五六口至三萬三六八六口，為十一月十八日三萬五○四七口以來最高，期現貨同步做空。另外，投信賣超廿一點二億元；自營商賣超卅六點五億元。

針對ＡＩ是否泡沫化，國泰金控投資長程淑芬昨受訪表示，ＡＩ泡沫化可以分為兩個層面討論，第一，在ＡＩ發展過程中，美國巨頭發展變化很快，但過程中企業仍對伺服器、工具、設備等硬體需求很大，不管最後哪個巨頭取得成功，機會還是不錯。

她說，如果企業是沾到邊的ＡＩ概念股，後續沒有將題材轉化為訂單，等市場過段時間，就會看出優勝劣敗。如果企業本身的營收獲利沒那麼扎實，先前可能受惠為概念股，但後續股價也可能回歸真實評價。

台股昨雖下跌，但跌幅低於預期，畢竟費城半導體指數大跌百分之五點一，但台股加權指數則跌百分之一點一。台股短線雖轉為整理格局，但法人對後市仍審慎樂觀。統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭指出，ＡＩ仍將是主流，台股破前波低點的可能性較低，指數較可能反覆打底，可觀察Google概念股、輝達概念股及蘋概股。