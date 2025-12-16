聽新聞
龔明鑫指美關稅影響漸緩 王國臣：仍2成產業受傷

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

美國對台灣的對等關稅七月課徵，但我國出口不減反增，今年對外貿易、對美貿易可望改寫紀錄。經濟部長龔明鑫昨說，觀察近期相關數據表現，關稅影響程度已經愈來愈緩，就連原本預估受影響程度較大的機械業，十一月也成長百分之廿一，尤其ＡＩ發展趨勢仍在存在，整體而言應是相對樂觀。

龔明鑫指出，明年表現可能比主計總處預估的百分之三點五四還好，因為成長動能沒有消失，ＡＩ仍是帶動經濟發展的重要引擎，ＩＤＣ估計，不論是ＡＩ硬體還是應用，成長幅度維持百分之卅至四十的成長，這不是短期現象，而是非常清楚的結構。

以當初評估受美國對等關稅影響程度較大的機械業為例，龔明鑫說，十一月機械業出口年成長百分之廿一，且已連續四個月成長，顯示關稅與國際環境的不確定性對產業的衝擊正逐步緩和，成長主要集中於電子、量測、半導體相關的機械設備，這也印證了ＡＩ與高科技產業對整體產業的帶動效果。

針對美媒Politico報導，美國從台灣進口商品僅百分之廿三受制於緊急關稅，中經院第一所助研究員王國臣表示，Politico計算數據大致上與中經院的計算相符，台灣對美出口八、九成是中高科技產品，特別是ＡＩ晶片、ＡＩ伺服器、資通訊產品，都受到「資訊科技協定（ＩＴＡ）」的保障，享有零關稅待遇，因此，實際會被課徵到對等關稅的商品約僅占兩成，主要影響工具機、鋼鐵、螺絲螺帽等產業。

王國臣說，儘管八成商品未受對等關稅影響，但仍有兩成的產業受傷，如果不輔導因應或協助升級，將加劇台灣產業失衡，因此台灣有必要設法彌補對美貿易順差太多的問題，並與美國進行有誠意的談判。

美國對等關稅的主要目的有二，王國臣指出，一是建立抗中關稅聯盟，例如墨西哥已跟進對中國商品加徵關稅，對等關稅不僅創造美國財政收入，更成為圍堵中國的利器；二是透過關稅促使各國對美投資，歐洲、日、韓都已宣布赴美大手筆投資，目前美國都已達成目的，談到想要的東西；而台灣關稅議題被壓到最後處理，美方應有其政治考量。

社會給付逾2.6兆寫新高 高齡因素占比近五成

我國社會保障支出持續攀升。主計總處公布最新社會保障支出（SPE）統計，2024年我國SPE達2兆6,953億元，年增2....

錢進美國換取調降關稅…恐傷對台投資 專家憂僅短期出口亮眼

受惠於ＡＩ投資熱與對美出口增強，國泰台大產學合作團隊昨天上修台灣明年的國內生產毛額（ＧＤＰ）增幅至百分之三，但國泰台大產...

AI疑慮加重…熱錢撤出！股匯雙殺

台北股匯市昨天雙雙下挫,受投資人對於ＡＩ疑慮加重,外資轉為賣超,加權指數昨日失守兩萬八千點,新台幣匯價承壓,重貶一點七八...

憂AI泡沫破裂 美國CDS交易量暴增

對ＡＩ熱潮最終演變成泡沫破裂的疑慮漸深,投資人正尋找方法來保護投資組合,帶動那些在公司發生違約時會提供給付的金融產品交易...

核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡

民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一,讓無薪資證明的網紅、平...

