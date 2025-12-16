聽新聞
0:00 / 0:00

錢進美國換取調降關稅…恐傷對台投資 專家憂僅短期出口亮眼

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
為爭取美國調降對等關稅，我方以擴大對美投資為條件，專家提醒，短期有助對美出口，若台廠在國內投資因此受下滑，不見得是好事。圖為美國加州洛杉磯港。（路透）
為爭取美國調降對等關稅，我方以擴大對美投資為條件，專家提醒，短期有助對美出口，若台廠在國內投資因此受下滑，不見得是好事。圖為美國加州洛杉磯港。（路透）

受惠於ＡＩ投資熱與對美出口增強，國泰台大產學合作團隊昨天上修台灣明年的國內生產毛額（ＧＤＰ）增幅至百分之三，但國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，如果對等關稅可以從百分之廿降到十五，對台灣出口美國的商品有幫助，但台灣廠商後續如果投資美國達三千億美元，對台投資因此下滑，「不見得是好事」。

國泰金控昨舉行第四季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作團隊認為，明年影響台灣經濟成長面臨五大變數挑戰，包括ＡＩ熱潮是否持續暢旺，帶動全球投資與出口表現；美國高關稅影響仍存，全球貿易減速可能限制需求；聯準會新任主席鴿派立場，將影響美國景氣與通膨波動；中國「十五五規畫」建議刺激及房市動向，能否支撐景氣尚待觀察；台灣能源供給能否充分因應營運需求，可能影響企業投資意願與經濟發展。

徐之強指出，團隊預測台灣今年的經濟成長率會到百分之七點四，由於上半年的對等關稅不確定性，已經被ＡＩ投資大爆發後抵銷，出口表現遠超乎預期，今年第四季經濟成長率預測近百分之八點五。至於明年預測也上修至百分之三，徐之強說，由於今年基期已高，再往上不易，且ＡＩ投資趨勢持續上升，對美國出口會隨對美投資的增加而成長，將是明年的利基。

徐之強說，如果關稅可以降到百分之十五，對台灣出口美國的商品自然有幫助，但也要進一步思考，台灣企業後續如果投資美國達三千億美元，是否影響未來台廠在台灣投資狀況。

以前總統李登輝時代的戒急用忍政策為例，徐之強指出，當時之所以限制台商赴大陸投資，就是擔心造成對台灣的排擠。以二○一七年為例，當時台灣對中國的出口占比百分之四十、對美出口占比僅百分之十二；二○二○年疫情期間，台灣對陸出口占比百分之四十四、對美為百分之十四。直到今年出口結構發生很大的變化，我對陸出口占比降至百分之廿六至廿七、對美提高到百分之卅。

徐之強說，台積電到美國亞利桑那州投資，後續也帶動中間財、設備出口到美國，未來台灣廠商如果在美國投資達三千億或四千億美元，短期可能會看到台灣對美出口亮眼，但在美國生產產值並不會納入台灣的ＧＤＰ，如果台廠對台灣投資未來因此下滑，不見得是好事情。

對等關稅 AI 李登輝 台積電

延伸閱讀

促成烏俄和平談判 美國要求烏克蘭放棄頓巴斯

「保護台灣利他利己」 美國學者余茂春解析美歐日澳對台新看法

「真」3D晶片商業化生產有影？美國研究團隊成果亮相

川普緊急關稅漏洞大！台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

相關新聞

社會給付逾2.6兆寫新高 高齡因素占比近五成

我國社會保障支出持續攀升。主計總處公布最新社會保障支出（SPE）統計，2024年我國SPE達2兆6,953億元，年增2....

錢進美國換取調降關稅…恐傷對台投資 專家憂僅短期出口亮眼

受惠於ＡＩ投資熱與對美出口增強，國泰台大產學合作團隊昨天上修台灣明年的國內生產毛額（ＧＤＰ）增幅至百分之三，但國泰台大產...

龔明鑫指美關稅影響漸緩 王國臣：仍2成產業受傷

美國對台灣的對等關稅七月課徵，但我國出口不減反增，今年對外貿易、對美貿易可望改寫紀錄。經濟部長龔明鑫昨說，觀察近期相關數...

AI疑慮加重…熱錢撤出！股匯雙殺

台北股匯市昨天雙雙下挫，受投資人對於ＡＩ疑慮加重，外資轉為賣超，加權指數昨日失守兩萬八千點，新台幣匯價承壓，重貶一點七八...

憂AI泡沫破裂 美國CDS交易量暴增

對ＡＩ熱潮最終演變成泡沫破裂的疑慮漸深，投資人正尋找方法來保護投資組合，帶動那些在公司發生違約時會提供給付的金融產品交易...

核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡

民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。