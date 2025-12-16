錢進美國換取調降關稅…恐傷對台投資 專家憂僅短期出口亮眼

受惠於ＡＩ投資熱與對美出口增強，國泰台大產學合作團隊昨天上修台灣明年的國內生產毛額（ＧＤＰ）增幅至百分之三，但國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，如果對等關稅可以從百分之廿降到十五，對台灣出口美國的商品有幫助，但台灣廠商後續如果投資美國達三千億美元，對台投資因此下滑，「不見得是好事」。

國泰金控昨舉行第四季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作團隊認為，明年影響台灣經濟成長面臨五大變數挑戰，包括ＡＩ熱潮是否持續暢旺，帶動全球投資與出口表現；美國高關稅影響仍存，全球貿易減速可能限制需求；聯準會新任主席鴿派立場，將影響美國景氣與通膨波動；中國「十五五規畫」建議刺激及房市動向，能否支撐景氣尚待觀察；台灣能源供給能否充分因應營運需求，可能影響企業投資意願與經濟發展。

徐之強指出，團隊預測台灣今年的經濟成長率會到百分之七點四，由於上半年的對等關稅不確定性，已經被ＡＩ投資大爆發後抵銷，出口表現遠超乎預期，今年第四季經濟成長率預測近百分之八點五。至於明年預測也上修至百分之三，徐之強說，由於今年基期已高，再往上不易，且ＡＩ投資趨勢持續上升，對美國出口會隨對美投資的增加而成長，將是明年的利基。

徐之強說，如果關稅可以降到百分之十五，對台灣出口美國的商品自然有幫助，但也要進一步思考，台灣企業後續如果投資美國達三千億美元，是否影響未來台廠在台灣投資狀況。

以前總統李登輝時代的戒急用忍政策為例，徐之強指出，當時之所以限制台商赴大陸投資，就是擔心造成對台灣的排擠。以二○一七年為例，當時台灣對中國的出口占比百分之四十、對美出口占比僅百分之十二；二○二○年疫情期間，台灣對陸出口占比百分之四十四、對美為百分之十四。直到今年出口結構發生很大的變化，我對陸出口占比降至百分之廿六至廿七、對美提高到百分之卅。

徐之強說，台積電到美國亞利桑那州投資，後續也帶動中間財、設備出口到美國，未來台灣廠商如果在美國投資達三千億或四千億美元，短期可能會看到台灣對美出口亮眼，但在美國生產產值並不會納入台灣的ＧＤＰ，如果台廠對台灣投資未來因此下滑，不見得是好事情。