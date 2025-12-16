財部對陸、韓啟動「冷軋扁軋非方向性電磁鋼品」反傾銷調查

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部關務署昨（15）日表示，對南韓、中國大陸製「冷軋扁軋非方向性電磁鋼品」展開反傾銷調查，此案是由中鋼（2002）向財政部提出，財政部展開調查後，將移請經濟部進行產業損害調查。

根據財政部資料，該鋼品主要用於馬達、變壓器等。

關務署說明，財政部已依規定，移請經濟部針對有無損害我國產業進行調查，經濟部應於接獲通知隔日起40日內，將初步調查認定結果通知財政部；若經認定有損害我國產業，財政部應於接獲經濟部通知翌日起70日內，作成有無傾銷之初步認定，再據以決定是否臨時課徵反傾銷稅

關務署指出，此次申請案的冷軋扁軋非方向性電磁鋼品，為捲盤狀或非捲盤狀，表面塗覆非金屬絕緣材料的冷軋扁軋鋼品，厚度0.135公厘以上至0.715公厘以下，並排除以頻率50赫茲、最大磁通密度為每平方公尺1.5韋伯之測試條件下，鐵損值超過每公斤13.00瓦特，或小於每公斤1.80瓦特之鋼品。

關務署表示，涉案製造出口商如充分配合反傾銷案調查，可獲核定個別傾銷稅率，而台灣廠商進口應課徵反傾銷稅的涉案貨物時，須提交涉案廠商生產並直接出口至我國的證明資料，經海關審核後，才能適用該廠商個別稅率。

韓製、陸製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品 財部展開反傾銷調查

能做軍火貿易？裝修公司標下炸藥採購案掀議論 經濟部回應了

獨／財政部邀公股董總開會 土地銀行爭取重建總部大樓

Fed 新主席若激進降息…美版「特拉斯事件」恐上演

錢進美國換取調降關稅…恐傷對台投資 專家憂僅短期出口亮眼

受惠於ＡＩ投資熱與對美出口增強，國泰台大產學合作團隊昨天上修台灣明年的國內生產毛額（ＧＤＰ）增幅至百分之三，但國泰台大產...

龔明鑫指美關稅影響漸緩 王國臣：仍2成產業受傷

美國對台灣的對等關稅七月課徵，但我國出口不減反增，今年對外貿易、對美貿易可望改寫紀錄。經濟部長龔明鑫昨說，觀察近期相關數...

惠譽上修台灣經濟成長至6.1%

各機構對於明年經濟成長展望陸續出爐，國際信評機構惠譽昨（15）日最新預測，台灣今年國內生產毛額（GDP）成長將保持穩健，...

高齡給付連六年逾兆元 反映退休人口、長照需求增加

主計總處昨（15）日公布最新社會保障支出（SPE）統計，去年台灣社會保障支出達2兆6,953億元，年增2.3%。規模再寫...

鄭麗君：期許公務員秉持初衷 讓台灣成為更好的台灣

國發會今天舉行第8屆「政府服務獎」頒獎典禮，行政院副院長鄭麗君致詞時特別感謝所有公務員在工作崗位善盡其責，她勉勵大家秉持...

