財部對陸、韓啟動「冷軋扁軋非方向性電磁鋼品」反傾銷調查

財政部關務署昨（15）日表示，對南韓、中國大陸製「冷軋扁軋非方向性電磁鋼品」展開反傾銷調查，此案是由中鋼（2002）向財政部提出，財政部展開調查後，將移請經濟部進行產業損害調查。

根據財政部資料，該鋼品主要用於馬達、變壓器等。

關務署說明，財政部已依規定，移請經濟部針對有無損害我國產業進行調查，經濟部應於接獲通知隔日起40日內，將初步調查認定結果通知財政部；若經認定有損害我國產業，財政部應於接獲經濟部通知翌日起70日內，作成有無傾銷之初步認定，再據以決定是否臨時課徵反傾銷稅。

關務署指出，此次申請案的冷軋扁軋非方向性電磁鋼品，為捲盤狀或非捲盤狀，表面塗覆非金屬絕緣材料的冷軋扁軋鋼品，厚度0.135公厘以上至0.715公厘以下，並排除以頻率50赫茲、最大磁通密度為每平方公尺1.5韋伯之測試條件下，鐵損值超過每公斤13.00瓦特，或小於每公斤1.80瓦特之鋼品。

關務署表示，涉案製造出口商如充分配合反傾銷案調查，可獲核定個別傾銷稅率，而台灣廠商進口應課徵反傾銷稅的涉案貨物時，須提交涉案廠商生產並直接出口至我國的證明資料，經海關審核後，才能適用該廠商個別稅率。