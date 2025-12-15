國發會：114年民間參與公建金額 估2500億歷年次高

2025年即將落幕，國發會今天發布新聞稿說明「兆元投資國家發展方案」階段成果，國發會並指出，114年民間參與公共建設簽約金額估計將達新台幣2500億元，較去年成長逾5成，可望創下歷年次高。

「兆元投資國家發展方案」目的是透過公私協力，創新促參機制，引導民間資金投資國家建設。國發會說明，兆元投資方案是為期4年的計畫，今年民間參與公共建設金額已逾計畫年度目標，在公私協力推動下，可望達成4年兆元目標。

至於今年成果，國發會指出，114年民間參與公共建設簽約金額估達2500億元，高於113年的1588億元，成長57%，可望創下歷年次高。

國發會補充，歷年民間參與公共建設簽約統計金額，除了依據「促進民間參與公共建設法」，均涵蓋依其他法令參與的公共建設。

國發會進一步指出，為了增加民間資金投入國家建設誘因，兆元方案推動至今已鬆綁30件民間參與公共建設相關法令，包括修正「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」，擴大保險業投資公共建設範圍，並將基礎建設納入投資範疇。

此外，部會主動函釋具公共建設屬性的策略性產業，提高保險業投資相關產業適用投資限額至45%，並可適用RBC風險係數1.28%。數發部今年8月便發布「保險業投資AI算力中心及相關服務」函釋，明確界定AI算力中心屬於配合政府政策的策略性產業，並說明AI算力資源的公共投資範疇，有助於引導保險業資金共同投入數位公共建設，為AI算力發展打造穩固基礎。