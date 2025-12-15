Fed降息 台韓優先受惠、吸引外資布局

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

迎接美國聯準會（Fed）上周降息，外資上周對亞股買多賣少，以對南韓買超11.4億美元最多，其次是台股的8.2億美元；賣超則以對印度6.8億美元最多，其次越南的2.2億美元。新興亞股上周漲跌互見，以南韓漲1.6%最強，台股則漲0.7%。

今年以來，外資全面賣超新興亞股，以對印度賣超177.6億美元最多，其次是台股的41億美元、南韓的40.5億美元。不過，這三大市場仍有正報酬，以南韓漲70.4%最優，再來是台股的20.9%、印度的8.9%。

安聯投信台股團隊表示，年底法人資金減碼，但第4季營收動能仍強，可持續到明年1月作夢行情。接下來可觀察美國科技股將公布財報，作為判斷記憶體景氣的重要指標，另外可留意在美國聯準會（Fed）降息後的其他主要央行政策走向，並且持續觀察美國關稅政策及川普的動態發展、Fed後續政策對經濟的影響等。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，第4季為台股傳統旺季，平均上漲3.2%。雖然外資即將進入長假模式，但人工智慧（AI）供應鏈營運亮眼，吸引內資卡位年底作帳行情，加上近期有多檔台股主被動式ETF新兵即將加入，充沛的資金動能有利推動台股。在產業上，可注意晶片廠務工程、檢測設備、共同封裝光學（CPO）、CoWoS等族群。

印度日前創歷史新高之後高檔震盪，外資站在賣方。群益印度中小基金經理人向思穎表示，印度最新一季經濟成長8.2%，為近六季新高。印度積極打造寬鬆環境，今年已四度降息，預期政策利多將逐步反映在股市。印度股市盤整已14個月，評價面低於其他股市，在穩健基本面支撐之下可望展開補漲行情。

