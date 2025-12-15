台灣設立海外科學園區 公會：國際局勢所需

產業界呼籲加速設立海外科學園區，政府並計劃以台灣模式，在美國開發產業聚落。台灣科學園區科學工業同業公會總監張致遠表示，台灣是以外銷為導向，根據當前國際局勢，台灣勢必要赴海外投資，對於設立海外科學園區一事樂觀看待。

張致遠今天出席竹科45週年園慶活動，他受訪說，台灣廠商主要目標市場在國外，根據國際局勢，台灣勢必要前往海外投資。

張致遠表示，台灣科學園區的成功經驗對於許多國家是非常寶貴的經驗，台灣提供經驗，不會有特別的損失，畢竟廠商會審慎評估優缺點，並做好專利保護，況且科學園區需要有許多周邊配合，且精神不易學習。

張致遠說，希望政府能夠妥善規劃，一定要對廠商有好處，廠商並沒有義務提供資源配合，應主動有意願赴海外投資。

竹科管理局長胡世民在竹科園慶活動受訪表示，廠商到國外設廠是打整體戰，行政院指示用台灣模式，管理局會依照整體布局，提供適當協助。

經濟部長龔明鑫先前與台灣區電機電子工業同業公會等工商團體舉行交流會，產業界呼籲加速設立海外科學園區，協助廠商拓展國際市場。

行政院副院長鄭麗君先前說，已經向美方提出有別於日韓的「台灣模式」，將以企業自主規劃，搭配政府金融信保，透過台美政府對政府模式合作，共同開發產業聚落。