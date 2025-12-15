快訊

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

川普緊急關稅漏洞大！台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

檢察官論告涉圖利、收賄 柯文哲庭畢吐了「這幾句話」離去

聽新聞
0:00 / 0:00

社會給付逾2.6兆寫新高 高齡因素占比近五成

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處公布最新社會保障支出（SPE）統計，2024年我國SPE達2兆6,953億元，年增2.3%。其中，社會給付達2兆6,562億元，占整體SPE比重98.6%，規模再寫新高。示意圖／聯合報系資料照
主計總處公布最新社會保障支出（SPE）統計，2024年我國SPE達2兆6,953億元，年增2.3%。其中，社會給付達2兆6,562億元，占整體SPE比重98.6%，規模再寫新高。示意圖／聯合報系資料照

我國社會保障支出持續攀升。主計總處公布最新社會保障支出（SPE）統計，2024年我國SPE達2兆6,953億元，年增2.3%。其中，社會給付達2兆6,562億元，占整體SPE比重98.6%，規模再寫新高。從給付功能別觀察，高齡相關給付仍居各項之首，去年金額高達1兆3,016億元，占整體社會給付比重49%，反映人口高齡化趨勢下，退休人口增加與長照需求擴大，使社會保障支出維持在高檔水準。

若以社會保險項目的支出來看，健保還是最大項目，去年支出高達8,173億元，其次為勞保支出5,579億元，第三名為軍公教退休撫卹，支出達3,255億元。

社會保障支出規模寫新高，主計總處指出，成長動能主要來自退休給付請領人數增加、健保醫療給付成長、長照服務量能持續擴充，以及托育補助調高與拉近公私立學校學雜費差距等政策推動。不過，防疫相關支出、生活補貼與疫後就學貸款補助自2023年起陸續退場，也抵銷部分增幅。

按功能別分析，高齡相關給付仍為最大宗，2024年金額達1兆3,016億元，占整體社會給付比重49%；其次為疾病與健康給付8,639億元，占32.5%，兩者合計超過8成。「家庭與小孩」比重也逐漸提高，相關給付占比升至7.6%。

與2023年相比，10項功能別中有8項給付增加，其中高齡給付年增833億元、增幅6.8%，增額居冠，主要反映人口老化、退休人口增加及長照服務擴充；家庭與小孩給付年增67億元、增幅3.4%，則與0至3歲托育補助調高、學雜費減免及就學貸款等相關配套措施擴大有關。相對地，疾病與健康給付因COVID-19醫療支出大幅減少，年減401億元；其他功能別亦因疫情相關生活與薪資補貼退場，年減66億元。

回顧長期趨勢，我國SPE自2000年的8,408億元，成長至2024年的2兆6,953億元，24年間增加1兆8,545億元，平均年增率約5%；占GDP比重由8.1%升至10.5%，人均支出則由3.8萬元提高至11.5萬元。各類社會給付長期皆呈成長，其中「家庭與小孩」給付受惠友善育兒與教育補助政策推進，24年平均年增率高達8.6%，增速最快；失業與高齡給付年均增幅亦分別達7.7%與5.5%。

至於高齡給付是否可能排擠其他給付？主計總處指出，大體而言，多數給付項目都是每年持續擴張，目前看不出有排擠效應。揮別前幾年的疫情影響後，預估疾病與健康給付也會開始呈現增長，回歸常態結構。

值得注意的是，主計總處今年首度隨SPE統計同步發布「社會保障總體有效覆蓋率」（Social Protection Coverage, SPC）。依國際勞工組織（ILO）定義，SPC指至少領取一項現金型社會給付，或參加至少一項繳費型社會保險的人口占總人口比率。資料顯示，SPC排名前19名都是覆蓋率100%，多為北歐國家，也包含鄰近的新加坡；若相比其他主要國家，去年日本為94.6%，31名，韓國80.2%，60名，美國78.8%，64名。我國SPC去年為94.8%，在國際勞工組織統計的全球216個國家中，排名第30名。

主計總處分析，近年政府推動少子女化對策擴大育兒津貼適用對象、低收入及中低收入老人生活津貼隨最低生活費調整，以及勞工與農民職業災害保險納保範圍擴大，都是推升覆蓋率持續上升的關鍵因素，將來也會持續朝提升覆蓋率的方向努力。

生活

延伸閱讀

中國勞動力變少還變老 平均年齡逼近40歲

台中人口激增「學校爆了」 這國小一口氣要增建24間新教室

協尋人口中彈陳屍轎車 凶嫌落網稱「自首」 卻未帶槍彈…

美期中選舉 川普先打預防針…不確定共和黨能否維持眾院掌控權

相關新聞

社會給付逾2.6兆寫新高 高齡因素占比近五成

我國社會保障支出持續攀升。主計總處公布最新社會保障支出（SPE）統計，2024年我國SPE達2兆6,953億元，年增2....

徐之強：台美關稅談判用太多投資去換 將不利明年經濟

針對美國關稅對台灣明年經濟的影響，國泰金和台大團隊產學合作主持教授徐之強認為，當然台美關稅從20%降至15%很好，但倘若...

台灣半導體如皇冠無法敝帚自珍 龔明鑫：與其被迫分享，不如主動布局

台灣半導體到美國投資，遭批是德公移山、掏空台灣，經濟部長龔明鑫15日表示，台灣以發展AI為基礎的半導體已成全球AI供應鏈...

經部推服務業AI轉型！明後年投入逾25億元 輔導3萬家業者強化競爭力

經濟部商業發展署15日指出，明（2026年）、後（2027年）2年將投入25億元以上預算，擴大輔導商業服務業導入AI，提...

對等關稅衝擊經濟？ 龔明鑫：對產業影響越來越趨緩

有媒體報導，美國關稅因素影響、消費疲軟等情況，經濟情況可能不太好，經濟部長龔明鑫認為，對等關稅對台灣產業的衝擊已經趨緩，...

兩岸觀光遲未解禁 觀光署：仍未接獲陸方回應

兩岸觀光遲遲未迎來解禁，對此，交通部觀光署15日指出，我方台旅會已釋出善意，並向中國大陸遞出橄欖枝，但仍未接獲陸方回應，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。