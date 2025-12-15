社會給付逾2.6兆寫新高 高齡因素占比近五成

我國社會保障支出持續攀升。主計總處公布最新社會保障支出（SPE）統計，2024年我國SPE達2兆6,953億元，年增2.3%。其中，社會給付達2兆6,562億元，占整體SPE比重98.6%，規模再寫新高。從給付功能別觀察，高齡相關給付仍居各項之首，去年金額高達1兆3,016億元，占整體社會給付比重49%，反映人口高齡化趨勢下，退休人口增加與長照需求擴大，使社會保障支出維持在高檔水準。

若以社會保險項目的支出來看，健保還是最大項目，去年支出高達8,173億元，其次為勞保支出5,579億元，第三名為軍公教退休撫卹，支出達3,255億元。

社會保障支出規模寫新高，主計總處指出，成長動能主要來自退休給付請領人數增加、健保醫療給付成長、長照服務量能持續擴充，以及托育補助調高與拉近公私立學校學雜費差距等政策推動。不過，防疫相關支出、生活補貼與疫後就學貸款補助自2023年起陸續退場，也抵銷部分增幅。

按功能別分析，高齡相關給付仍為最大宗，2024年金額達1兆3,016億元，占整體社會給付比重49%；其次為疾病與健康給付8,639億元，占32.5%，兩者合計超過8成。「家庭與小孩」比重也逐漸提高，相關給付占比升至7.6%。

與2023年相比，10項功能別中有8項給付增加，其中高齡給付年增833億元、增幅6.8%，增額居冠，主要反映人口老化、退休人口增加及長照服務擴充；家庭與小孩給付年增67億元、增幅3.4%，則與0至3歲托育補助調高、學雜費減免及就學貸款等相關配套措施擴大有關。相對地，疾病與健康給付因COVID-19醫療支出大幅減少，年減401億元；其他功能別亦因疫情相關生活與薪資補貼退場，年減66億元。

回顧長期趨勢，我國SPE自2000年的8,408億元，成長至2024年的2兆6,953億元，24年間增加1兆8,545億元，平均年增率約5%；占GDP比重由8.1%升至10.5%，人均支出則由3.8萬元提高至11.5萬元。各類社會給付長期皆呈成長，其中「家庭與小孩」給付受惠友善育兒與教育補助政策推進，24年平均年增率高達8.6%，增速最快；失業與高齡給付年均增幅亦分別達7.7%與5.5%。

至於高齡給付是否可能排擠其他給付？主計總處指出，大體而言，多數給付項目都是每年持續擴張，目前看不出有排擠效應。揮別前幾年的疫情影響後，預估疾病與健康給付也會開始呈現增長，回歸常態結構。

值得注意的是，主計總處今年首度隨SPE統計同步發布「社會保障總體有效覆蓋率」（Social Protection Coverage, SPC）。依國際勞工組織（ILO）定義，SPC指至少領取一項現金型社會給付，或參加至少一項繳費型社會保險的人口占總人口比率。資料顯示，SPC排名前19名都是覆蓋率100%，多為北歐國家，也包含鄰近的新加坡；若相比其他主要國家，去年日本為94.6%，31名，韓國80.2%，60名，美國78.8%，64名。我國SPC去年為94.8%，在國際勞工組織統計的全球216個國家中，排名第30名。

主計總處分析，近年政府推動少子女化對策擴大育兒津貼適用對象、低收入及中低收入老人生活津貼隨最低生活費調整，以及勞工與農民職業災害保險納保範圍擴大，都是推升覆蓋率持續上升的關鍵因素，將來也會持續朝提升覆蓋率的方向努力。