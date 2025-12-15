離岸風電大案挹注 前11月僑外來台投資額年增47%

快訊

中央社／ 台北15日電

根據經濟部統計，今年前11月核准僑外來台投資金額106.83億美元，較去年同期成長47.29%。投資審議司分析，主因核准沃旭能源等離岸風電大案。

經濟部投審司今天發布僑外來台投資、陸資來台投資、對外投資、對中國大陸投資情形。

僑外來台投資方面，今年11月單月核准僑外投資件數為167件，投資金額共14億9682萬美元；累計今年1至11月核准投（增）資金額為106億8348萬1000美元，較去年同期增加47.29%。

投審司表示，今年核准大案包括丹麥商ORSTEDWIND POWER TW HOLDING A/S約以20億2061萬美元轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司、盧森堡商CI FENGMIAO SCSP約以6億7151萬美元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司。

以及英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW（CAYMAN） HOLDINGS COMPANY約以2億6807萬美元增資巔峰海景投資股份有限公司；另有英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED約以2億1222萬美元增資台灣科高工程有限公司等大型投資案。

陸資來台投資方面，114年11月份單月核准陸資投資件數為1件，投資金額約22萬5000美元；114年1到11月核准陸資來台投資件數為17件，核准投（增）資金額1億249萬5000美元，較去年同期減少65.47%。

對外投資部分，114年11份單月核准（備）對外投資件數為60件，投資金額為22億1417萬美元；今年1至11月核准（備）對外投資件數為748件，投（增）資金額362億9717萬4000美元，較去年同期減少17.98%。

對中國大陸投資，114年11月份單月對中國大陸投資核准件數為38件，核准投資金額為4億1078萬美元；114年1到11月核准對中國大陸投資件數為228件，核准投（增）資金額13億9499萬7000美元，較去年同期減少61.32%。

