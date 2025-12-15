2025亞洲技能競賽台灣奪牌創新高 洪申翰頒獎勉勵

2025亞洲技能競賽我國代表隊表現亮眼，勇奪22面金牌、9面銀牌、5面銅牌及2項優勝，勇奪本屆得牌總冠軍，成果豐碩、為國爭光。為嘉勉國手及裁判長在培訓期間的辛勞，勞動部15日舉辦頒獎典禮。勞動部長洪申翰親自出席，感謝團隊的努力與付出，並與國手們共同分享榮耀。

亞洲技能競賽由亞洲技能組織（WorldSkills Asia，WSA）主辦。WSA由阿拉伯聯合大公國發起並於2018年成立，目前共有30個會員國，我國亦為創始會員之一。

2025亞洲技能競賽是我國繼1993年在台北舉辦第32屆國際技能競賽後，睽違32年再次取得國際性技能競賽主辦權，不僅展現我國長期深耕人才技能培訓的成果，更獲得亞洲各國的高度肯定。

11月27日至29日於台北南港展覽館舉行的3天賽事中，我國共派出49位國手參與44個職類競賽，其中包括青年組36個職類40位國手、青少年組6個職類7位國手，以及青年組表演賽2個職類2位國手，與30個參賽國、逾300名選手同場競技，角逐金牌。

洪申翰致詞表示，要養好、養大一個小孩，需要全村的力量；每一面金牌、銀牌，甚至是銅牌、優勝也是如此。各位家長、指導老師、培訓團隊，以及長期支持技能競賽的贊助企業，都是重要合作夥伴。

洪申翰提到，勞動部接下來重要的任務，是要讓願意投入技能發展的好手們，在未來都能走得順暢，並發揮更大的價值；而亞洲技能競賽也不單是場競賽，更是對接未來產業技術發展的關鍵。

洪申翰說，希望產業界夥伴未來能一同投入合作，讓競賽成為產業人才的橋樑，也讓產業成為優秀選手發展的舞台，共同為台灣的經濟與產業帶來更多貢獻。

本屆我國代表團最終在30個參賽國中得牌數名列第一名，蟬聯亞洲賽二連冠的佳績，表現出色。

勞動部將頒發獎助學金以嘉勉國手：青年組金牌12萬元、銀牌6萬元、銅牌4萬元；青少年組金牌3萬元、銀牌1萬5千元、銅牌1萬元，總計發出664萬元獎助學金。期望透過此鼓勵，讓國手們持續精進技術，並促使社會更加重視職業技能與技術訓練。