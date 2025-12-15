快訊

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知…母親可能已經死了

「不滿就提倒閣」 卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣

2025亞洲技能競賽台灣奪牌創新高 洪申翰頒獎勉勵

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部部長洪申翰於2025第3屆亞洲技能競賽頒獎典禮致詞。勞動部／提供
勞動部部長洪申翰於2025第3屆亞洲技能競賽頒獎典禮致詞。勞動部／提供

2025亞洲技能競賽我國代表隊表現亮眼，勇奪22面金牌、9面銀牌、5面銅牌及2項優勝，勇奪本屆得牌總冠軍，成果豐碩、為國爭光。為嘉勉國手及裁判長在培訓期間的辛勞，勞動部15日舉辦頒獎典禮。勞動部長洪申翰親自出席，感謝團隊的努力與付出，並與國手們共同分享榮耀。

亞洲技能競賽由亞洲技能組織（WorldSkills Asia，WSA）主辦。WSA由阿拉伯聯合大公國發起並於2018年成立，目前共有30個會員國，我國亦為創始會員之一。

2025亞洲技能競賽是我國繼1993年在台北舉辦第32屆國際技能競賽後，睽違32年再次取得國際性技能競賽主辦權，不僅展現我國長期深耕人才技能培訓的成果，更獲得亞洲各國的高度肯定。

11月27日至29日於台北南港展覽館舉行的3天賽事中，我國共派出49位國手參與44個職類競賽，其中包括青年組36個職類40位國手、青少年組6個職類7位國手，以及青年組表演賽2個職類2位國手，與30個參賽國、逾300名選手同場競技，角逐金牌。

洪申翰致詞表示，要養好、養大一個小孩，需要全村的力量；每一面金牌、銀牌，甚至是銅牌、優勝也是如此。各位家長、指導老師、培訓團隊，以及長期支持技能競賽的贊助企業，都是重要合作夥伴。

洪申翰提到，勞動部接下來重要的任務，是要讓願意投入技能發展的好手們，在未來都能走得順暢，並發揮更大的價值；而亞洲技能競賽也不單是場競賽，更是對接未來產業技術發展的關鍵。

洪申翰說，希望產業界夥伴未來能一同投入合作，讓競賽成為產業人才的橋樑，也讓產業成為優秀選手發展的舞台，共同為台灣的經濟與產業帶來更多貢獻。

本屆我國代表團最終在30個參賽國中得牌數名列第一名，蟬聯亞洲賽二連冠的佳績，表現出色。

勞動部將頒發獎助學金以嘉勉國手：青年組金牌12萬元、銀牌6萬元、銅牌4萬元；青少年組金牌3萬元、銀牌1萬5千元、銅牌1萬元，總計發出664萬元獎助學金。期望透過此鼓勵，讓國手們持續精進技術，並促使社會更加重視職業技能與技術訓練。

國手 勞動部

延伸閱讀

勞動部外送保底機制出爐！外送員每筆訂單基本報酬不得低於45元

外送員專法關鍵條文卡關！1.25倍最低工資 勞動部不排除再提1機制

影／太子集團員工申請失業給付 洪申翰：涉違法恐不能領

人呢？立委質詢赫見勞動部長未到 韓國瑜急向學生解釋：第一次發生

相關新聞

徐之強：台美關稅談判用太多投資去換 將不利明年經濟

針對美國關稅對台灣明年經濟的影響，國泰金和台大團隊產學合作主持教授徐之強認為，當然台美關稅從20%降至15%很好，但倘若...

台灣半導體如皇冠無法敝帚自珍 龔明鑫：與其被迫分享，不如主動布局

台灣半導體到美國投資，遭批是德公移山、掏空台灣，經濟部長龔明鑫15日表示，台灣以發展AI為基礎的半導體已成全球AI供應鏈...

經部推服務業AI轉型！明後年投入逾25億元 輔導3萬家業者強化競爭力

經濟部商業發展署15日指出，明（2026年）、後（2027年）2年將投入25億元以上預算，擴大輔導商業服務業導入AI，提...

對等關稅衝擊經濟？ 龔明鑫：對產業影響越來越趨緩

有媒體報導，美國關稅因素影響、消費疲軟等情況，經濟情況可能不太好，經濟部長龔明鑫認為，對等關稅對台灣產業的衝擊已經趨緩，...

兩岸觀光遲未解禁 觀光署：仍未接獲陸方回應

兩岸觀光遲遲未迎來解禁，對此，交通部觀光署15日指出，我方台旅會已釋出善意，並向中國大陸遞出橄欖枝，但仍未接獲陸方回應，...

Google台灣副總陳幼臻掌美國商會 強化台美夥伴「韌性」

台灣美國商會（AmCham Taiwan）迎來新領導者。美國商會指出，Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。