徐之強：台美關稅談判用太多投資去換 將不利明年經濟

針對美國關稅對台灣明年經濟的影響，國泰金和台大團隊產學合作主持教授徐之強認為，當然台美關稅從20%降至15%很好，但倘若赴美國投資3千億、4千億，恐怕仍不利台灣經濟。

徐之強分析，當然美台關稅從20%降至15%，對台灣有利，但另一方面要看台灣得為此增加多少投資，倘若是3000億、4000億，那整個關稅明年對經濟的影響，就不見得是正面的了。

徐之強並舉過去前李登輝總統時代的戒急用忍政策指出，當時之所以限制台灣赴大陸投資，就是擔心造成對台灣的排擠；他並舉 2017年數據為例，當時對大陸出口為40%，對美只有12%，二者相加為52%，當時對中國出口占比40%，就是因為集中投資中國的結果，而在2020年疫情當年，對中國出口更達到44%，當時對美國出口占比為14%。

徐之強接著說，但今年則發生結構性變化，現在是26%至27%，但對美出口則從過去的14%大增至30%，由此可見，對該國投資就會帶動對該國出口，包括台積電供應鏈的中間材、設備的出口到美國；但他接著強調，台廠大量赴美投資，即使短期會看到出口表現亮眼，但在美國生產的，卻不會計入台灣的GDP成長，所以，即使關稅降低，但廠商在台灣未來的投資因對美投資增加而使台灣投資下滑，亦不見得是好事。