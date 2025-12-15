國泰台大團隊：2025年GDP至7.4％、2026年審慎樂觀

國泰台大團隊15日於台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會指出，隨著AI投資熱潮推升出口表現，台灣今年下半年經濟成長率約達8％以上，今年度預測GDP約有7.4%，較主計處的4.5％高出許多，消費者物價指數（CPI）年增率約1.7％；展望2026年，AI投資趨勢仍強，對美出口提升，全年度GDP應有望在3%左右，明年第1季的台灣經濟氣候穩定在「朗」，持審慎樂觀態度。

國泰台大團隊協同主持人徐之強指出，台灣今年的經濟成長率預測從原本的7.3％上修到7.4%，高於主計處預估的4.5%，下半年成長動能最強，預估第4季成長率超過8%，全年平均則落在7.4%，主因為今年上半年全球AI投資熱潮推升出口表現，抵消了美國關稅等不確定因素。展望2026年，經濟成長率預計為3.0%，略低於主計處的3.4%。他說明，高基期下要再維持高速成長並不容易，但AI投資趨勢持續，加上對美國出口擴大，預料可穩定維持3%以上的增幅。

針對全球市場動向，徐之強分析，美國、歐元區及中國大陸等三大經濟體明年仍可維持穩定成長。美國因消費與AI投資強勁，預測GDP可持穩於2%，且根據聯準會目前公布的點陣圖顯示仍有1到2碼的降息空間；歐元區因政府投資支出陸續到位與降息遞延效果發酵，GDP估1.1%；大陸則受「十五五」規劃刺激內需，GDP預期約4.3％～4.8%。

通膨方面，徐之強表示，全球主要國家金融環境以寬鬆貨幣政策為主，美國與歐洲央行利率政策穩定，中國大陸雖偏緊縮但逐步改善。台灣央行因下半年景氣強勁且通膨低迷，近期不預期調整利率政策，明年如經濟成長與通膨維持穩定，利率亦可能不變。目前台灣金融情勢指數（FCI）在寬鬆區間，預期明年第1季仍在「趨向寬鬆」。

至於影響台灣明年經濟成長的主要因素，徐之強說，一是AI熱潮是否持續暢旺，帶動全球投資與出口表現；二是美國高關稅影響仍存在，全球貿易減速可能限制需求；三是聯準會新任主席鴿派立場，將影響美國景氣與通膨波動；四是中國大陸「十五五規劃」建議刺激和房市動向，能否支撐景氣待觀察；五是台灣能源供給能否充分因應營運需求，因AI發展仰賴穩定的能源供給，可能影響企業投資意願與經濟發展。