KPMG安侯建業攜手台灣董事學會舉辦領袖學院論壇

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導
KPMG安侯建業風險顧問服務副總經理張惠欣(左起)、台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道、KPMG安侯建業主席陳俊光、台灣董事學會理事長周行一、亞洲資產管理中心推動辦公室執行長胡則華、KPMG安侯建業執行長施威銘均一同與會。圖／KPMG安侯建業提供
KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣董事學會15日在台北舉辦「2025 安侯建業領袖學院《邁向2026：掌舵亞洲・打造企業前瞻藍圖》」論壇，聚焦全球產業趨勢、亞洲資產管理中心布局，以及企業領袖面對的不確定挑戰。

台灣董事學會理事長周行一指出，無論個人或企業資產管理，關鍵在於本金、風險控管與長期策略。企業在傳承過程中，更須清楚辨識核心資產，才能延續競爭力與公司價值。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，地緣政治、供應鏈重組與通膨壓力，使「變局」成為企業經營常態。亞太地區仍是全球成長引擎，各國積極布局資產管理中心，台灣亦透過「亞洲資產管理中心高雄專區」，協助企業強化資金運用與策略投資，論壇目的即在協助企業於不確定中尋找確定性。

台經院研究六所所長吳孟道指出，2026年全球產業呈現挑戰與機會並存，美國關稅政策不確定性與貿易碎片化持續影響布局，但AI浪潮有助提升效率並催生新產業，企業需加速數位化、高值化與區域化轉型。

亞洲資產管理中心推動辦公室執行長胡則華表示，證交所將透過提升企業價值、多元金融商品與深化國際合作三大策略，吸引資金與人才，強化台灣資本市場國際競爭力。

KPMG 風險顧問服務副總經理張惠欣指出，企業資產管理面臨跨境合規與資金調度挑戰，金融機構應整合專業服務，提供一站式跨境資產管理與創新金融工具，提升資產活化與治理效率。

論壇同步發布《2026 KPMG CEO 前瞻洞察》。KPMG 執行長施威銘指出，81% CEO 對國內景氣有信心，但僅68%看好全球經濟；71%將AI列為首要投資，惟仍有企業停留試驗階段。61% CEO 對2030淨零具信心，顯示永續與AI已成企業競爭關鍵。展望2026年，企業須強化數位人才、資安與永續治理，才能在變局中維持長期優勢。

