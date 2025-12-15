墨明年調高關稅 資誠：採用IMMEX架構的企業 短期內不會直接受影響

墨西哥政府在2025年12月中通過關稅改革法案，從2026年1月1日起，對沒有與墨西哥簽署自由貿易協定的國家調高進口關稅，稅率介於5%到50%，受到影響的國家主要在亞洲，包括台灣、中國大陸、印度、韓國、泰國、印尼與越南等。

由於這次法案涵蓋超過1,400個海關稅則代碼（HS Code），從汽車零件、電子、塑膠、金屬、機械到紡織品、服裝、家電、家具、鞋類等，多數品項稅率將落在20%至35%，部分敏感產業甚至可能被課徵50%。對仍採一般進口模式、依賴自亞洲進口零組件或原料於墨西哥加工的企業而言，進口成本將明顯增加，需儘早規劃替代供應鏈與制度運用。

資誠聯合會計師事務所併購稅務服務會計師陳民卿表示，目前多數已赴墨設廠、以出口美國為主的台商，普遍透過IMMEX計畫下的來料加工（Maquiladora）模式運作：原物料以「暫時進口」方式免徵墨西哥進口關稅，完成加工後再將成品出口美國。此類已合規採用IMMEX架構的企業，短期內原則上不會直接受到本次一般關稅調高的影響。

相對地，尚未申請或尚未採用IMMEX的企業，未來進口關稅負擔恐將顯著上升，必須加速評估IMMEX的適用性。由於申請IMMEX需一定時間才能取得資格，台商可能須同步考量是否採用IMMEX計畫中的庇護工廠模式（Shelter program），透過既有 Shelter 服務公司加速導入免徵進口關稅的交易架構，以降低過渡期間的衝擊。

陳民卿表示，這次關稅調整是北美供應鏈再平衡的重要訊號，表面上針對亞洲製造，實質是推動在地供應鏈發展與降低對亞洲依賴。對已採IMMEX模式的台商而言，雖然短期在進口關稅上相對具防護，仍應評估逐步降低亞洲供應鏈比重、擴大墨西哥及北美在地供應來源的可行性，同時檢視現行結構在 USMCA 原產地規則與查核趨嚴下，是否仍能穩健適用優惠關稅。建議台商及早盤點風險、優化產線與料件來源，善用墨西哥既有營運彈性及優惠制度（如IMMEX、庇護工廠模式），同步強化北美在地供應鏈布局。

資誠稅務諮詢顧問公司董事蔡怡歆則提醒，台商赴墨投資與美國市場的布局及營運息息相關，對台商而言，挑戰不僅在關稅本身，更在於集團整體營運與供應鏈模式的全面檢視與調整。若集團過去透過係亞洲集中製造降低營運成本的營運模式，在轉化為分散供應鏈的過程中，建議可同步調整既有美國的交易模式及租稅規劃，並評估透過IMMEX計畫快速銜接墨西哥新關稅環境，以在新一輪供應鏈重組中找到成長契機。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長段士良則強調，在美中貿易緊張與USMCA進入檢討期的背景下，此次關稅修法被視為北美製造再布局及亞洲供應鏈調整的關鍵節點。台商若能前瞻調整供應鏈、善用IMMEX等優惠制度，比被動承受關稅成本更為關鍵，方能在北美新局中維持並提升競爭力。