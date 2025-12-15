台灣半導體如皇冠無法敝帚自珍 龔明鑫：與其被迫分享，不如主動布局

台灣半導體到美國投資，遭批是德公移山、掏空台灣，經濟部長龔明鑫15日表示，台灣以發展AI為基礎的半導體已成全球AI供應鏈的關鍵核心，就好比國王頭上的皇冠或珠寶，是大家覬覦的優勢，幾乎不可能做到敝帚自珍、不與他人分享，因此不論是被動還是主動，都要有全球布局的思維。

龔明鑫15日受邀出席「2026台灣經濟論壇-鏈結全球 打造經濟日不落國」，並進行專題演講。

龔明鑫表示，他剛從歐洲訪問回國，行程包括捷克、波蘭，最後是到歐盟，與歐盟貿易署進行對話，在交流中，「供應鏈韌性」成為大家反覆討論的核心議題。過去WTO與全球化時代，貿易談的多半是市場准入、關稅談判，但自2018年美中貿易戰之後，大家才真正意識到供應鏈的重要性，從疫情時的「供應鏈移轉」，到現在已走向「供應鏈韌性」。

龔明鑫指出，台灣長期以來就是以供應鏈分工為主的產業結構。每一家企業專注於自己最有效率的環節，最後整合成一個高度競爭的體系。這樣的模式，正好是符合當前全球最需要的模式；現在全球進入AI供應鏈競爭的時代。過去國家競爭的核心可能是能源、軍事或金融，但在AI時代，這些優勢都可能被快速翻轉，AI 成為真正的核心戰略資產。

台灣因為半導體產業的深厚基礎，成為全球 AI 供應鏈的關鍵核心，龔明鑫說，就像國王頭上的皇冠或是珍寶，怎麼可能不被大家覬覦？看看過去的石油產地，引發多少爭端？既然台灣無法做到敝帚自珍，那麼不論是主動還是被動，都要主動規畫全球布局、經濟日不落國，而不是被動因應。

龔明鑫強調，如果台灣選擇封閉、不連結世界，反而是最危險的事，他認為不用擔心技術被抄走，若是核心，就不可能只在台灣，否則那會是更危險的事，應透過在美國、日本、歐洲布局與連結，實現共好的思維。