經部推服務業AI轉型！明後年投入逾25億元 輔導3萬家業者強化競爭力

經濟部商業發展署15日指出，明（2026年）、後（2027年）2年將投入25億元以上預算，擴大輔導商業服務業導入AI，提供診斷服務、AI工具導入、人才培育及資源媒合等，目標至少要協助3萬家以上業者透過AI應用轉型升級，強化競爭力。

商發署15日舉辦「迎向AI新局｜商業服務業智慧轉型升級推動方案記者會」，說明2025年度AI導入推動成果及2026年推動重點。

商發署長蘇文玲表示，迎向AI新局，商發署將打造服務業AI生態系，為台灣服務業注入AI動能，全面提升競爭力，短期目標是在2025年至2026年建立AI場域實證，推動2萬家店導入AI應用，並培育2萬8,000人次AI應用人才。

她表示，中期目標則是2027年至2028年，發展AI跨域整合應用，推動2萬家店導入AI應用、培育3萬人次AI應用人才。

蘇文玲指出，明年服務業AI轉型輔導計畫主要有兩大項，一是提升商業服務業營運效能強化韌性計畫，主要是針對直接或間接受關稅或國際情勢影響之業者，導入通用型AI工具、 AI軟硬整合應用，個案補助300萬元。整合型補助每案2,000萬元，提案業者須導入AI軟硬體、系統整合、能源管理等應用整合3處場域，帶動200家業者。

第二案是隸屬隸屬大南方新矽谷推動方案下的智慧雨林產業創生計畫，場域位於嘉義、台南、高雄、屏東。補助則分兩類，一是示範案，建立服務業場域、學校、資服共同合作打造AI應用示範，建立模組化、可複製擴散的AI解方，每案補助500萬元。二是主題案，今年鎖定餐飲/旅宿機器人智慧整合、AI中央廚房，每案補助1,000至3,000萬元。

蘇文玲表示，韌性條例中已有25億元於明、後年用於推動服務業AI轉型，包括培訓、AI導入；此外，商發署明年度也會有公務預算投入，整體的目標是四年內的AI人才培訓要達到5萬人，2026、2027年目標最少是3萬家以上商業服務業導入AI的應用，這個是最基本的一個目標。

商業署表示，歷年來已成功協助數萬家商業店家導入雲端POS、線上點餐與供應鏈管理等數位工具，奠定我國商業服務業數位化基礎。2025年度進一步推動AI導入，深入全國各地，協助超過1.2萬家導入AI工具應用，完成8,300人次培訓。業者導入AI後營收成長平均提升逾5.4%，平均節省店員行政作業時間逾50%，明顯提升營運效率，應用場域更涵蓋智慧客服、客群分析、庫存預測等關鍵環節，顯見AI應用已成為商業服務業提升競爭力的核心驅動力。