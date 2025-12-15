聽新聞
0:00 / 0:00
對等關稅衝擊經濟？ 龔明鑫：對產業影響越來越趨緩
有媒體報導，美國關稅因素影響、消費疲軟等情況，經濟情況可能不太好，經濟部長龔明鑫認為，對等關稅對台灣產業的衝擊已經趨緩，因此對未來相對樂觀。
龔明鑫表示，主計總處預估，今年台灣經濟成長率約為7.37%，明年則為3.54%，各界對此有不同解讀，有些認為可能會更高，也有人認為因為今年基期高，有挑戰性。
龔明鑫也說，以機械業來說，11月出口成長21%，已經恢復到高成長，而工具機業還有一些影響，但很多產業衝擊已經減少，而AI作為基礎發展，趨勢還存在，因此相對樂觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言