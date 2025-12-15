快訊

對等關稅衝擊經濟？ 龔明鑫：對產業影響越來越趨緩

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。圖／本報資料照片
有媒體報導，美國關稅因素影響、消費疲軟等情況，經濟情況可能不太好，經濟部長龔明鑫認為，對等關稅對台灣產業的衝擊已經趨緩，因此對未來相對樂觀。

龔明鑫表示，主計總處預估，今年台灣經濟成長率約為7.37%，明年則為3.54%，各界對此有不同解讀，有些認為可能會更高，也有人認為因為今年基期高，有挑戰性。

龔明鑫也說，以機械業來說，11月出口成長21%，已經恢復到高成長，而工具機業還有一些影響，但很多產業衝擊已經減少，而AI作為基礎發展，趨勢還存在，因此相對樂觀。

龔明鑫 關稅 經濟成長率

