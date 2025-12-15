快訊

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

獨／10月女嬰死亡解剖驗出多種毒品 被母帶入酒店上班吸毒煙

「穩定幣與國際貿易未來」論談協助企業掌握數位金融國際發展潮流

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
外貿協會（TAITRA）15日舉行「穩定幣與國際貿易未來」論談。黃淑惠／攝影
外貿協會（TAITRA）15日舉行「穩定幣與國際貿易未來」論談。黃淑惠／攝影

外貿協會（TAITRA）15日舉行「穩定幣與國際貿易未來」論談，吸引大型民營金控、科技、傳產等大型外銷產業約400多家業者報名。貿協董事長黃志芳分析，數位貨幣經濟的浪潮已至，台灣身處一個充滿挑戰與機遇的時代，期待論壇能讓台灣企業能夠掌握數位金融工具的國際發展潮流，繼續在全球市場上發光發熱。

美國通過「天才法案」（穩定幣監管架構法案），宣告跨境貿易金流變革新代來臨，穩定幣已成為跨境結算升級的新選項，所以貿協舉行「穩定幣與國際貿易未來」國際論壇，同時邀請金融監督管理委員會副主任委員莊琇媛、美國在台協會商務官柯思遠、各位來自日本、韓國與新加坡的業界貴賓。

黃志芳致詞時表示，過去這一年，國際金融環境經歷了極為關鍵的轉變。特別是美國今年七月通過了天才法案後，穩定幣（Stablecoins）已經從一個新興的科技名詞，迅速蛻變為國際貿易結算與跨境收付領域不可忽視的未來趨勢。它的影響範圍，遠遠超出了金融科技的範疇，正在重新形塑全球貿易支付的底層基礎。

面對這股浪潮，外貿協會深知，台灣作為一個高度依賴國際貿易的出口導向國家，不能無視於這股趨勢，更不能落後。今年十月外貿協會所做的第四次貿協經貿指數(TAITRA Index)調查中更發現，國內企業已有近5%開始使用穩定幣進行跨境支付，國外的台資企業更高達10%。顯示這議題已不只是一個概念，已是實際進行中的新模式。

本次論談特別邀請到美國實際發行美元穩定幣 USDC 的 Circle 公司亞太區策略與公共政策副總裁 David Katz ，以及掌握全球支付脈絡的巨頭 Visa 亞太區數位貨幣負責人 Nischint Sanghavi，為大家帶來最新國際趨勢分析。

同時也邀請到日本加密資產商業協會的專務理事幸政司 ，以及韓國金融科技產業協會的理事鄭求泰，分享亞洲鄰國在穩定幣監管和應用環境上的最新發展與寶貴經驗。這是國內近期內舉辦相關的穩定幣論壇中真正具有國際視野的論壇。也邀請國內的專家從法遵與會計及風險的角度來檢視這一大家關心的議題。

黃志芳也再次強調，外貿協會主辦本次論壇的中性立場，論壇的定位非常明確：不談論政策制定、不是鼓勵業者使用穩定幣、不討論發幣或投資加密貨幣問題，更不是要成為任何穩定幣的推廣者。貿協核心目的只有一個，提供最新、最全面、最紮實的一手資訊，協助台灣業者做出最明智的商業判斷。在國家政策面，央行楊金龍總裁在12月4日的公開演講中，已櫫示我國未來在發展數位貨幣，包括穩定幣的立場與方向。這個論壇所討論的都以配合並支持政府立場為前提。

本次論壇分兩個面向展開討論，第一是穩定幣的國際應用趨勢，發行者的觀點、國際支付巨擘的觀點，可能的風險，我們貿易對手國的觀點。第二，國內業者若使用時會面臨的會計處理、法律遵循、以及營運導入的實務問題。

外貿協會（TAITRA）15日舉行「穩定幣與國際貿易未來」論談，貿協董事長黃志芳分析，穩定幣已成為跨境結算升級的新選項。黃淑惠／攝影
外貿協會（TAITRA）15日舉行「穩定幣與國際貿易未來」論談，貿協董事長黃志芳分析，穩定幣已成為跨境結算升級的新選項。黃淑惠／攝影
外貿協會（TAITRA）15日舉行「穩定幣與國際貿易未來」論談，吸引大型民營金控、科技、傳產等大型外銷產業約400多家業者報名。黃淑惠／攝影
外貿協會（TAITRA）15日舉行「穩定幣與國際貿易未來」論談，吸引大型民營金控、科技、傳產等大型外銷產業約400多家業者報名。黃淑惠／攝影

金融科技 數位金融 美國在台協會

延伸閱讀

世界盃男籃／中華隊第5、日本第9 官方公布亞太區資格賽戰力排名

全民普發一萬 臺灣企銀有感加碼再拿二萬

五金展 台中會展中心登場

影／台中國際會展中心盧秀燕要蓋二期 賴清德：未來誰當選中央都支持

相關新聞

對等關稅衝擊經濟？ 龔明鑫：對產業影響越來越趨緩

有媒體報導，美國關稅因素影響、消費疲軟等情況，經濟情況可能不太好，經濟部長龔明鑫認為，對等關稅對台灣產業的衝擊已經趨緩，...

台灣半導體如皇冠無法敝帚自珍 龔明鑫：與其被迫分享，不如主動布局

台灣半導體到美國投資，遭批是德公移山、掏空台灣，經濟部長龔明鑫15日表示，台灣以發展AI為基礎的半導體已成全球AI供應鏈...

經部推服務業AI轉型！明後年投入逾25億元 輔導3萬家業者強化競爭力

經濟部商業發展署15日指出，明（2026年）、後（2027年）2年將投入25億元以上預算，擴大輔導商業服務業導入AI，提...

徐之強：台美關稅談判用太多投資去換 將不利明年經濟

針對美國關稅對台灣明年經濟的影響，國泰金和台大團隊產學合作主持教授徐之強認為，當然台美關稅從20%降至15%很好，但倘若...

兩岸觀光遲未解禁 觀光署：仍未接獲陸方回應

兩岸觀光遲遲未迎來解禁，對此，交通部觀光署15日指出，我方台旅會已釋出善意，並向中國大陸遞出橄欖枝，但仍未接獲陸方回應，...

Google台灣副總陳幼臻掌美國商會 強化台美夥伴「韌性」

台灣美國商會（AmCham Taiwan）迎來新領導者。美國商會指出，Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。