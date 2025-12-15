「穩定幣與國際貿易未來」論談協助企業掌握數位金融國際發展潮流

外貿協會（TAITRA）15日舉行「穩定幣與國際貿易未來」論談，吸引大型民營金控、科技、傳產等大型外銷產業約400多家業者報名。貿協董事長黃志芳分析，數位貨幣經濟的浪潮已至，台灣身處一個充滿挑戰與機遇的時代，期待論壇能讓台灣企業能夠掌握數位金融工具的國際發展潮流，繼續在全球市場上發光發熱。

美國通過「天才法案」（穩定幣監管架構法案），宣告跨境貿易金流變革新代來臨，穩定幣已成為跨境結算升級的新選項，所以貿協舉行「穩定幣與國際貿易未來」國際論壇，同時邀請金融監督管理委員會副主任委員莊琇媛、美國在台協會商務官柯思遠、各位來自日本、韓國與新加坡的業界貴賓。

黃志芳致詞時表示，過去這一年，國際金融環境經歷了極為關鍵的轉變。特別是美國今年七月通過了天才法案後，穩定幣（Stablecoins）已經從一個新興的科技名詞，迅速蛻變為國際貿易結算與跨境收付領域不可忽視的未來趨勢。它的影響範圍，遠遠超出了金融科技的範疇，正在重新形塑全球貿易支付的底層基礎。

面對這股浪潮，外貿協會深知，台灣作為一個高度依賴國際貿易的出口導向國家，不能無視於這股趨勢，更不能落後。今年十月外貿協會所做的第四次貿協經貿指數(TAITRA Index)調查中更發現，國內企業已有近5%開始使用穩定幣進行跨境支付，國外的台資企業更高達10%。顯示這議題已不只是一個概念，已是實際進行中的新模式。

本次論談特別邀請到美國實際發行美元穩定幣 USDC 的 Circle 公司亞太區策略與公共政策副總裁 David Katz ，以及掌握全球支付脈絡的巨頭 Visa 亞太區數位貨幣負責人 Nischint Sanghavi，為大家帶來最新國際趨勢分析。

同時也邀請到日本加密資產商業協會的專務理事幸政司 ，以及韓國金融科技產業協會的理事鄭求泰，分享亞洲鄰國在穩定幣監管和應用環境上的最新發展與寶貴經驗。這是國內近期內舉辦相關的穩定幣論壇中真正具有國際視野的論壇。也邀請國內的專家從法遵與會計及風險的角度來檢視這一大家關心的議題。

黃志芳也再次強調，外貿協會主辦本次論壇的中性立場，論壇的定位非常明確：不談論政策制定、不是鼓勵業者使用穩定幣、不討論發幣或投資加密貨幣問題，更不是要成為任何穩定幣的推廣者。貿協核心目的只有一個，提供最新、最全面、最紮實的一手資訊，協助台灣業者做出最明智的商業判斷。在國家政策面，央行楊金龍總裁在12月4日的公開演講中，已櫫示我國未來在發展數位貨幣，包括穩定幣的立場與方向。這個論壇所討論的都以配合並支持政府立場為前提。