快訊

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

獨／10月女嬰死亡解剖驗出多種毒品 被母帶入酒店上班吸毒煙

聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸觀光遲未解禁 觀光署：仍未接獲陸方回應

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
受限兩岸因素，陸客觀光財不再，台灣業者苦盼政策開放陸客來台。圖為過去陸客最愛走訪的日月潭。圖／聯合報系資料照片
受限兩岸因素，陸客觀光財不再，台灣業者苦盼政策開放陸客來台。圖為過去陸客最愛走訪的日月潭。圖／聯合報系資料照片

兩岸觀光遲遲未迎來解禁，對此，交通部觀光署15日指出，我方台旅會已釋出善意，並向中國大陸遞出橄欖枝，但仍未接獲陸方回應，對於兩岸觀光交流政府有四立場不變，健康有序恢復、歡迎陸客來台、確保國人赴陸旅遊安全、由小兩會溝通團體旅遊。

疫情全球觀光旅遊迎來大復甦，然我國解封後迄今來台旅客遲遲尚未突破千萬人次，2025全年預估達不到900萬人次。外界認為可能跟遲遲未解除禁團令有關。

對此，觀光署表示，我方台旅會已釋出善意，於2025年2月聯繫陸方海旅會表達「觀光小兩會」溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。有關陸客來台觀光部分，政府已就可操之在我部分先行推動，包括開放第三類陸客來台觀光、陸客赴金門及馬祖旅遊等。

至於陸客來台灣本島觀光，觀光署說，因疫情中斷多年，為確保兩岸觀光交流健康有序，應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，有助於政策順利執行。我方台旅會已於今年2月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。

觀光署強調，對於兩岸觀光交流，政府有4個立場不變，第一健康有序恢復兩岸旅遊的立場不變。第二我方歡迎陸客來台觀光的立場不變。第三確保國人赴陸旅遊安全的立場不變。第四由小兩會溝通團體旅遊的立場不變。在此前提下，為確保雙方政策及管理措施能有效銜接，我方仍秉持應由觀光小兩會就各自關切事項進行溝通，以落實健康有序恢復兩岸旅遊，確保國人赴陸旅遊安全。

陸客

延伸閱讀

1214 台灣168關鍵數字

平日國旅補助時程出爐 每月再抽1千名幸運兒給1200元生日金

整理包／2026國旅補助來啦！最高領2000還有壽星優惠 5大方案別錯過

林俊憲和奇美食品推「機票換咖啡」 促銷台南機場觀光

相關新聞

對等關稅衝擊經濟？ 龔明鑫：對產業影響越來越趨緩

有媒體報導，美國關稅因素影響、消費疲軟等情況，經濟情況可能不太好，經濟部長龔明鑫認為，對等關稅對台灣產業的衝擊已經趨緩，...

台灣半導體如皇冠無法敝帚自珍 龔明鑫：與其被迫分享，不如主動布局

台灣半導體到美國投資，遭批是德公移山、掏空台灣，經濟部長龔明鑫15日表示，台灣以發展AI為基礎的半導體已成全球AI供應鏈...

經部推服務業AI轉型！明後年投入逾25億元 輔導3萬家業者強化競爭力

經濟部商業發展署15日指出，明（2026年）、後（2027年）2年將投入25億元以上預算，擴大輔導商業服務業導入AI，提...

徐之強：台美關稅談判用太多投資去換 將不利明年經濟

針對美國關稅對台灣明年經濟的影響，國泰金和台大團隊產學合作主持教授徐之強認為，當然台美關稅從20%降至15%很好，但倘若...

兩岸觀光遲未解禁 觀光署：仍未接獲陸方回應

兩岸觀光遲遲未迎來解禁，對此，交通部觀光署15日指出，我方台旅會已釋出善意，並向中國大陸遞出橄欖枝，但仍未接獲陸方回應，...

Google台灣副總陳幼臻掌美國商會 強化台美夥伴「韌性」

台灣美國商會（AmCham Taiwan）迎來新領導者。美國商會指出，Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。