Google台灣副總陳幼臻掌美國商會 強化台美夥伴「韌性」

台灣美國商會（AmCham Taiwan）迎來新領導者。美國商會指出，Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻，已當選該2026年度理事長，新任期將於明年1月開始生效。陳幼臻表示，未來任期的核心使命，將聚焦於強化美台在供應鏈、能源安全與科技數位生態領域的「韌性」，為雙邊夥伴關係建立穩固防護機制。

美國商會表示，陳幼臻對商會運作具備深厚的制度性理解，多年來積極參與商會事務，目前身兼台灣美國商會理事及數位經濟委員會共同主席。在她的職涯中，長期深耕政府關係與公共政策領域，目前於 Google 台灣負責相關事務，並曾協助跨國企業進行法規策略、政治風險與市場進入分析，早期也曾擔任政治新聞記者，長期關注政府政策與外交。

陳幼臻指出，商會最大的優勢在於與時俱進的演變能力，而當前演變的核心關鍵就在於「韌性」。她強調，無論是在供應鏈重組、能源供需安全，或是科技與數位生態領域，商會的使命皆在於為美台夥伴關係建立防護機制，以應對複雜的地緣政治挑戰，確保未來的穩健發展。

由於美國商會將於2026年迎來成立75鑽石週年。陳幼臻期許，這一年不僅是回顧歷史的慶典，更要讓其成為開啟創新紀元的起點，藉由推動雙邊經濟體合作，共同構建穩定繁榮的未來。