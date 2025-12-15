快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

聽新聞
0:00 / 0:00

Google台灣副總陳幼臻掌美國商會 強化台美夥伴「韌性」

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻。聯合報系資料照／記者鍾張涵攝影
Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻。聯合報系資料照／記者鍾張涵攝影

台灣美國商會（AmCham Taiwan）迎來新領導者。美國商會指出，Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻，已當選該2026年度理事長，新任期將於明年1月開始生效。陳幼臻表示，未來任期的核心使命，將聚焦於強化美台在供應鏈、能源安全與科技數位生態領域的「韌性」，為雙邊夥伴關係建立穩固防護機制。

美國商會表示，陳幼臻對商會運作具備深厚的制度性理解，多年來積極參與商會事務，目前身兼台灣美國商會理事及數位經濟委員會共同主席。在她的職涯中，長期深耕政府關係與公共政策領域，目前於 Google 台灣負責相關事務，並曾協助跨國企業進行法規策略、政治風險與市場進入分析，早期也曾擔任政治新聞記者，長期關注政府政策與外交。

陳幼臻指出，商會最大的優勢在於與時俱進的演變能力，而當前演變的核心關鍵就在於「韌性」。她強調，無論是在供應鏈重組、能源供需安全，或是科技與數位生態領域，商會的使命皆在於為美台夥伴關係建立防護機制，以應對複雜的地緣政治挑戰，確保未來的穩健發展。

由於美國商會將於2026年迎來成立75鑽石週年。陳幼臻期許，這一年不僅是回顧歷史的慶典，更要讓其成為開啟創新紀元的起點，藉由推動雙邊經濟體合作，共同構建穩定繁榮的未來。

延伸閱讀

AI 財報暴雷、台股跌破28,000點 逢低布局機會到

Google TPU追單聯發科 有望挹注明後年獲利逾二個股本

聯發科下一戰 搶Google高含金訂單…博通警鈴大作

京元電訂單能見度看到明年

相關新聞

Google台灣副總陳幼臻掌美國商會 強化台美夥伴「韌性」

台灣美國商會（AmCham Taiwan）迎來新領導者。美國商會指出，Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻，...

115年勞保紓困貸款開辦 每人最高可貸10萬

為協助勞工度過農曆年前經濟困難，115年勞保紓困貸款今天開辦，只要參加勞保年資滿15年，每人最高可貸10萬元，使用手機或...

桃園機場第三航廈北廊廳試營運 林佳龍讚讓國門印象再升級

桃園機場第三航廈北登機廊廳於12月1日起試營運，曾任交通部長的外交部長林佳龍15日於社群平台回顧第三航廈建設推動歷程，並...

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

為協助勞工朋友度過經濟困難，土地銀行配合勞動部推出2026年度「勞工保險被保險人紓困貸款」，自12月15日起至明年1月2日開放申請，每人最高貸款金額為10萬元。《聯合新聞網》已整理出最詳細且易於理解的資訊，供大家參考。

產業無碳穩定電源新選項 台灣研究碳捕捉與封存憑證

全球淨零碳排浪潮帶動下，「電力去碳化」被國際能源總署（IEA）視為能源轉型最關鍵的一環，各國持續擴大再生能源部署的同時，也開始思考如何在再生能源尚未全面穩定供應前，補足全天候低碳電力缺口。在此背景下，無碳電力（CFE）及其憑證制度，正逐步成為國際關注的新工具。經濟部標檢局與國科會合作，明年起啟動為期4年的研究計畫，以確定未來能否發展成憑證機制。

外國白領月薪門檻擬上調 從不足4.8萬提高至6.3萬元以上

隨國內薪資成長，國發會、勞動部聯手研議提高外國白領薪資門檻，預計明年上半年拍板，將從不足4.8萬元提高至6.3萬元以上，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。