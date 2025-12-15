快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

韓製、陸製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品 財部展開反傾銷調查

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部關務署15日表示，中鋼申請對自韓國及中國大陸產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品課徵反傾銷稅、臨時課徵反傾銷稅及回溯課徵反傾銷稅，財政部依申請書所附資料認進口涉案貨物已達傾銷及損害我國產業之合理懷疑，為查明國產同類貨物是否遭受進口產品不公平競爭，經提交關稅稅率審議小組審議結果，於今年12月15日公告展開調查，以維護國內產業公平合理貿易環境。

關務署說明，財政部已依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，移請經濟部針對有無損害我國產業進行調查，經濟部依該辦法第12條規定應於接獲通知翌日起40日內，將初步調查認定結果通知財政部；若經認定有損害我國產業，財政部應於接獲經濟部通知翌日起70日內，作成有無傾銷之初步認定，再據以決定是否臨時課徵反傾銷稅。

另外，為防止調查期間進口商大量進口涉案貨物，致破壞反傾銷措施之救濟效果，申請人從申請對開始臨時課徵反傾銷稅之日前90日內進口的貨物回溯課徵反傾銷稅，財政部將於完成傾銷最後認定時，一併公告回溯課徵傾銷部分之認定結果。

關務署指出，這次申請案的冷軋扁軋非方向性電磁鋼品為捲盤狀或非捲盤狀，表面塗覆非金屬絕緣材料之冷軋扁軋鋼品，厚度0.135公厘（含）以上至0.715公厘（含）以下，並排除以頻率50赫茲、最大磁通密度為每平方公尺1.5韋伯之測試條件下，鐵損值超過每公斤13.00瓦特，或小於每公斤1.80瓦特之鋼品。利害關係人如欲就涉案貨物範圍或公告內容表示意見或提供資料，請於公告日起20日內將書面資料提供關務。

關務署進一步表示，涉案製造出口商如充分配合反傾銷案調查，得獲核定個別傾銷稅率，而我國廠商進口應課徵反傾銷稅之涉案貨物時，須提交涉案廠商生產並直接出口至我國之證明資料，經海關審核後，方得適用該廠商之個別稅率。因此倘進口商欲向財政部就本案申請接受調查，建議通知相關交易之國外出口商或製造商一併於期限內提出申請，以維權益。

延伸閱讀

睽違17年！陸祭管制 亞洲鋼價有撐 中鋼、中鴻、大成鋼齊漲

【專家之眼】總算短徵了！不是稅收停滯 是校正回歸

獨／財政部邀公股董總開會 土地銀行爭取重建總部大樓

Fed 新主席若激進降息…美版「特拉斯事件」恐上演

相關新聞

Google台灣副總陳幼臻掌美國商會 強化台美夥伴「韌性」

台灣美國商會（AmCham Taiwan）迎來新領導者。美國商會指出，Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻，...

115年勞保紓困貸款開辦 每人最高可貸10萬

為協助勞工度過農曆年前經濟困難，115年勞保紓困貸款今天開辦，只要參加勞保年資滿15年，每人最高可貸10萬元，使用手機或...

桃園機場第三航廈北廊廳試營運 林佳龍讚讓國門印象再升級

桃園機場第三航廈北登機廊廳於12月1日起試營運，曾任交通部長的外交部長林佳龍15日於社群平台回顧第三航廈建設推動歷程，並...

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

為協助勞工朋友度過經濟困難，土地銀行配合勞動部推出2026年度「勞工保險被保險人紓困貸款」，自12月15日起至明年1月2日開放申請，每人最高貸款金額為10萬元。《聯合新聞網》已整理出最詳細且易於理解的資訊，供大家參考。

產業無碳穩定電源新選項 台灣研究碳捕捉與封存憑證

全球淨零碳排浪潮帶動下，「電力去碳化」被國際能源總署（IEA）視為能源轉型最關鍵的一環，各國持續擴大再生能源部署的同時，也開始思考如何在再生能源尚未全面穩定供應前，補足全天候低碳電力缺口。在此背景下，無碳電力（CFE）及其憑證制度，正逐步成為國際關注的新工具。經濟部標檢局與國科會合作，明年起啟動為期4年的研究計畫，以確定未來能否發展成憑證機制。

外國白領月薪門檻擬上調 從不足4.8萬提高至6.3萬元以上

隨國內薪資成長，國發會、勞動部聯手研議提高外國白領薪資門檻，預計明年上半年拍板，將從不足4.8萬元提高至6.3萬元以上，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。