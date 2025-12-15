AI人才戰升溫 國家推動育才、攬才雙引擎

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

全球人才競逐升溫，政府啟動育才雙引擎。國發會偕同相關部會，於2024至2027年推動「國家人才競爭力躍升方案，以「強化國家未來人才競爭力」與「全球攬才」雙引擎，厚植本土關鍵人才，並加速延攬國際專業人力，為產業升級與長期成長備足人力動能。

在「強化國家未來人才競爭力」方面，推動策略有三點，第一，厚植重點產業人才培育，包含強化AI應用、半導體、綠領及資安等領域的人才培育；第二，厚實人文社會底蘊培養數位技能，精進全民數位能力；第三，促進國際學生及人才循環交流，展國際生培育量能等。

國發會指出，教育部自2025年8月起，將結合台大、清華、陽明交大、成大及中山大學等五校，設立六所國家重點領域頂尖研究中心，涵蓋AI、生醫、資通、量子及海洋科技等，作為培育國家關鍵科技人才的重要基地。產業端方面，經濟部攜手產業與法人推動AI基礎教案及試產線課程；數發部則與AWS、Google、Microsoft、NVIDIA、聯發、鴻海等國內外大廠，針對高中生開辦扎根人才培育課程。

另一引擎則是全球攬才。推動策略有三。第一，延攬外國專業人才。包含鬆綁《外國專業人才延攬及僱用法》，鎖定美國、東南亞等國家辦理海內外攬才活動；實施數位遊牧簽證並建構示範場域；協助僑外生留臺對接國內企業。

第二，建構完善留才生態系。維運Talent Taiwan國際人才服務中心，提供生活與工作一條龍客製化服務，目前即將擴點至中部。第三，擴大留用外國技術人力。宣導及諮詢協助僑外學生留台工作，優化金融雙語服務、外語租屋服務等，國發會表示，目前已協調設立2,209家銀行雙語分行，將持續降低國際人才在台生活門檻。

國發會指出，目前外國專業人才人數已逾7.6萬人，就業金卡累計核發超過1.4萬張，均創新高；自2022年推動移工留才久用方案以來，至2025年9月已有超過4.2萬人成功轉任。明年「跨國勞動力精進方案」將上路，針對旅宿業與商港碼頭業，開放海外直接引進外籍技術人力，可望補足更多人力缺口。

