快訊

好萊塢名導與妻子陳屍家中「身上有刀傷」 傳兇手是兒子

醫科之亂／師資荒解剖課找非專業來教 PGY被當廉價勞工

搭機遇行動電源自燃起火怎辦？專家曝溫度控制「唯一指定」用它

115年勞保紓困貸款開辦 每人最高可貸10萬

中央社／ 台北15日電
勞動部勞工保險局115年勞保紓困貸款今天正式開辦。圖／聯合報系資料照片
勞動部勞工保險局115年勞保紓困貸款今天正式開辦。圖／聯合報系資料照片

為協助勞工度過農曆年前經濟困難，115年勞保紓困貸款今天開辦，只要參加勞保年資滿15年，每人最高可貸10萬元，使用手機或電腦就能直接申辦，有需要者可把握半個月申請時間。

勞動部勞工保險局115年勞保紓困貸款今天正式開辦，申請期間為今天起至明年1月2日止。

根據規定，只要是參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日明年1月2日止）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息，都可申請115年勞保紓困貸款。

不過，若是已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付，或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

勞保局表示，勞保紓困貸款每人最高可貸新台幣10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

勞保局說，為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化的服務，勞工可多利用網路申請，只要使用手機或電腦，就能直接在線上完成申請及簽約對保等作業，例假日也可使用。

此外，勞保局提醒，勞工貸款後務必按時還款，避免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。

勞保局指出，相關詳情可洽土地銀行客服專線（02）2314-6633及其所屬分行或其委託金融機構；土地銀行於連江縣馬祖地區無營業據點，委託連江縣農會受理；或電洽勞保局服務專線（02）2396-1266。

延伸閱讀

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

勞保撥補法制化 拚本會期三讀

宏都拉斯有望政黨輪替 會與台恢復邦交？謝金河看大選：川普重塑世界新秩序

勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

相關新聞

115年勞保紓困貸款開辦 每人最高可貸10萬

為協助勞工度過農曆年前經濟困難，115年勞保紓困貸款今天開辦，只要參加勞保年資滿15年，每人最高可貸10萬元，使用手機或...

桃園機場第三航廈北廊廳試營運 林佳龍讚讓國門印象再升級

桃園機場第三航廈北登機廊廳於12月1日起試營運，曾任交通部長的外交部長林佳龍15日於社群平台回顧第三航廈建設推動歷程，並...

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

為協助勞工朋友度過經濟困難，土地銀行配合勞動部推出2026年度「勞工保險被保險人紓困貸款」，自12月15日起至明年1月2日開放申請，每人最高貸款金額為10萬元。《聯合新聞網》已整理出最詳細且易於理解的資訊，供大家參考。

產業無碳穩定電源新選項 台灣研究碳捕捉與封存憑證

全球淨零碳排浪潮帶動下，「電力去碳化」被國際能源總署（IEA）視為能源轉型最關鍵的一環，各國持續擴大再生能源部署的同時，也開始思考如何在再生能源尚未全面穩定供應前，補足全天候低碳電力缺口。在此背景下，無碳電力（CFE）及其憑證制度，正逐步成為國際關注的新工具。經濟部標檢局與國科會合作，明年起啟動為期4年的研究計畫，以確定未來能否發展成憑證機制。

外國白領月薪門檻擬上調 從不足4.8萬提高至6.3萬元以上

隨國內薪資成長，國發會、勞動部聯手研議提高外國白領薪資門檻，預計明年上半年拍板，將從不足4.8萬元提高至6.3萬元以上，...

我國專業人士平均月薪比拚 「這行業」高達7.6萬元

根據勞動部職類別薪資最新調查，2024年我國專業人員每人每月平均經常性薪資為6.6萬元，但各行各業差距甚大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。