台菲勞工會議四項共識 建立移工能力認可、直聘制度

第10屆台菲勞工會議於12月召開，會中台菲雙方針對共同關切的重要勞務合作議題充分討論並達成多項共識，包含：一、共同推動國與國直接聘僱菲國技術人力；二、建立海外引進技術人力制度；三、深化雙邊勞務合作機制；四、強化移工權益保障等重要共識。

勞動部說明，第10屆台菲勞工會議輪由我方主辦，菲方由移工部次長及馬尼拉經濟文化辦事處等一行與會，我方勞動部次長陳明仁及駐菲代表處周民淦代表共同參與。

陳明仁於開幕致詞表示，期盼本次台菲勞工會議能充分交換意見並達成共識，透過台菲雙方攜手合作，共同建立引進菲國技術人力機制、有效處理失聯移工醫療及遣返事宜。

菲方則在開幕式表示，本次會議是延續雙邊政府的共同責任，目的在於強化雙邊夥伴關係、促進對話協調，並特別關注保障在台菲律賓移工的權利與福利。

本屆台菲勞工會議，台方代表團由勞動部、外交部、教育部、農業部、國家發展委員會及我駐菲律賓代表處出席，並由雙邊資深官員共同與會討論重要勞務合作議題，雙方共提出十項議題，經整併討論後，達成四項重要共識：

一、更新直接聘僱瞭解合作備忘錄，將合作範疇擴大至旅宿業等技術工作類別，並強化防制非法招募及人口販運的資訊交流機制。

二、共同推動國與國直接聘僱技術人力，建立海外技術人力能力認可及引進制度，以提升人力引進效率與品質。

三、加強預防失聯移工工作，督促雙方仲介公司積極聯絡失聯移工及其家屬，鼓勵自行到案，並積極處理失聯移工醫療及遣返相關問題。

四、針對非法招募及詐騙移工至第三國工作相關問題，雙方同意強化情資交換與加強管理機制，共同保障移工工作權益。

台菲勞工會議順利取得許多重要成果，陳明仁在閉幕式致詞時感謝菲國移工部、馬尼拉經濟文化辦事處及與會各單位的協助，勞動部將持續就台菲雙方達成的共識，積極規劃及推動後續相關事宜，持續深化台菲勞務合作夥伴關係，共同維護移工權益，促進雙邊互利發展。