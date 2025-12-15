快訊

好萊塢名導與妻子陳屍家中「身上有刀傷」 傳兇手是兒子

醫科之亂／師資荒解剖課找非專業來教 PGY被當廉價勞工

搭機遇行動電源自燃起火怎辦？專家曝溫度控制「唯一指定」用它

台菲勞工會議四項共識 建立移工能力認可、直聘制度

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

第10屆台菲勞工會議於12月召開，會中台菲雙方針對共同關切的重要勞務合作議題充分討論並達成多項共識，包含：一、共同推動國與國直接聘僱菲國技術人力；二、建立海外引進技術人力制度；三、深化雙邊勞務合作機制；四、強化移工權益保障等重要共識。

勞動部說明，第10屆台菲勞工會議輪由我方主辦，菲方由移工部次長及馬尼拉經濟文化辦事處等一行與會，我方勞動部次長陳明仁及駐菲代表處周民淦代表共同參與。

陳明仁於開幕致詞表示，期盼本次台菲勞工會議能充分交換意見並達成共識，透過台菲雙方攜手合作，共同建立引進菲國技術人力機制、有效處理失聯移工醫療及遣返事宜。

菲方則在開幕式表示，本次會議是延續雙邊政府的共同責任，目的在於強化雙邊夥伴關係、促進對話協調，並特別關注保障在台菲律賓移工的權利與福利。

本屆台菲勞工會議，台方代表團由勞動部、外交部、教育部、農業部、國家發展委員會及我駐菲律賓代表處出席，並由雙邊資深官員共同與會討論重要勞務合作議題，雙方共提出十項議題，經整併討論後，達成四項重要共識：

一、更新直接聘僱瞭解合作備忘錄，將合作範疇擴大至旅宿業等技術工作類別，並強化防制非法招募及人口販運的資訊交流機制。

二、共同推動國與國直接聘僱技術人力，建立海外技術人力能力認可及引進制度，以提升人力引進效率與品質。

三、加強預防失聯移工工作，督促雙方仲介公司積極聯絡失聯移工及其家屬，鼓勵自行到案，並積極處理失聯移工醫療及遣返相關問題。

四、針對非法招募及詐騙移工至第三國工作相關問題，雙方同意強化情資交換與加強管理機制，共同保障移工工作權益。

台菲勞工會議順利取得許多重要成果，陳明仁在閉幕式致詞時感謝菲國移工部、馬尼拉經濟文化辦事處及與會各單位的協助，勞動部將持續就台菲雙方達成的共識，積極規劃及推動後續相關事宜，持續深化台菲勞務合作夥伴關係，共同維護移工權益，促進雙邊互利發展。

延伸閱讀

海鯤艦海測液壓故障竟靠人力操舵 海軍稱都在安全範圍

無照開堆高機上路害死資優生 玻璃公司賠665萬...移工與班長獲緩刑

勞發署雲嘉南分署推出志工隊 友善移工提升跨國服務

北部一車站淪「外國人租界」？ 網驚見街頭全寫滿外文：台灣人剩10%

相關新聞

115年勞保紓困貸款開辦 每人最高可貸10萬

為協助勞工度過農曆年前經濟困難，115年勞保紓困貸款今天開辦，只要參加勞保年資滿15年，每人最高可貸10萬元，使用手機或...

桃園機場第三航廈北廊廳試營運 林佳龍讚讓國門印象再升級

桃園機場第三航廈北登機廊廳於12月1日起試營運，曾任交通部長的外交部長林佳龍15日於社群平台回顧第三航廈建設推動歷程，並...

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

為協助勞工朋友度過經濟困難，土地銀行配合勞動部推出2026年度「勞工保險被保險人紓困貸款」，自12月15日起至明年1月2日開放申請，每人最高貸款金額為10萬元。《聯合新聞網》已整理出最詳細且易於理解的資訊，供大家參考。

產業無碳穩定電源新選項 台灣研究碳捕捉與封存憑證

全球淨零碳排浪潮帶動下，「電力去碳化」被國際能源總署（IEA）視為能源轉型最關鍵的一環，各國持續擴大再生能源部署的同時，也開始思考如何在再生能源尚未全面穩定供應前，補足全天候低碳電力缺口。在此背景下，無碳電力（CFE）及其憑證制度，正逐步成為國際關注的新工具。經濟部標檢局與國科會合作，明年起啟動為期4年的研究計畫，以確定未來能否發展成憑證機制。

外國白領月薪門檻擬上調 從不足4.8萬提高至6.3萬元以上

隨國內薪資成長，國發會、勞動部聯手研議提高外國白領薪資門檻，預計明年上半年拍板，將從不足4.8萬元提高至6.3萬元以上，...

我國專業人士平均月薪比拚 「這行業」高達7.6萬元

根據勞動部職類別薪資最新調查，2024年我國專業人員每人每月平均經常性薪資為6.6萬元，但各行各業差距甚大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。