整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

為協助勞工朋友度過經濟困難，土地銀行配合勞動部推出2026年度「勞工保險被保險人紓困貸款」，自12月15日起至明年1月2日開放申請，每人最高貸款金額為10萬元。

申請人資格

申請金額、期限、利率

申請方式

撥款時間

還款方式

2025年12月15日08:00至2026年1月2日23:59。

必須同時符合三項條件

1.勞保年資滿15年（計算至115年1月2日） 2.無欠繳勞保費及滯納金 3.未曾申請勞保紓困貸款（或曾借貸者已還清本息）

但要特別注意的是，若申請人已請領老年給付、失能給付（終身無工作能力）或勞保補償金者，則不符合申請資格。

◼ 每人最高貸款金額為10萬元。

◼ 貸款期間：3年

◼ 利率：年息2.165%

提供線上（12月15日上午8點起）、臨櫃（12月15日上午9點起）及郵寄方式（以申請期間郵戳為憑）。

申請網址：土地銀行個金單一服務平台

勞動部勞工保險局核准後的7個營業日內，土地銀行也提醒，若勞工朋友及早申請，多數可在農曆年前獲得款項，亦能透過個人手機完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，快速完成申辦手續。

◼ 第1個月～第6個月：按月付息不還本

◼ 自第7個月起：按月平均攤還本息