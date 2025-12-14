美超微總裁梁見後與馬斯克相見歡 為 xAI 建置 GB300 南俊與優群受惠

美超微（Supermicro）正在為xAI旗下的資料中心Colossus 2建置輝達（NVIDA）GB300伺服器，隨著該資料中心規劃在2026年擴充到高達100萬顆GPU，美超微業績可望跟著起飛，供應鏈包括南俊國際（6584）、優群（3217）與麗臺（2465）等，均可望受惠。

美超微（Supermicro）上周表示，該公司總裁暨執行長梁見後與xAI創辦人馬斯克會面，雙方再一次與Supermicro一起和xAI推動人工智慧的突破性發展，在位於美國田納西州曼菲斯（Memphis）的世界首座吉瓦級（GW）資料中心專案內，透過NVIDIA Blackwell GB300為Colossus 2提供空前的強大算力。

xAI與美超微（Supermicro）是密切的合作夥伴，美超微是xAI建造大型AI超級電腦「Colossus」的關鍵伺服器供應商，提供大量客製化AI伺服器機櫃，共同支援xAI建立龐大的AI基礎設施，這使得美超微在AI浪潮中成為重要受益者之一。

Colossus 2是xAI正在建造的下一代超級電腦數據中心，目標是成為全球第一個「吉瓦級」的AI訓練超級集群。它計劃在2026年擴充，將搭載高達100萬顆GPU，預計總投資額超過250億美元，並由來自能源工廠的清潔能源供電。這個計畫位於美國田納西州孟菲斯附近，旨在加速訓練其大型語言模型，並支持馬斯克的其他公司（如SpaceX）的運營。

至於供應鏈方面，南俊國際與美超微合作長達20餘年，今年美超微陸續接獲xAI與甲骨文大單，明年開始出貨，南俊可望間接受惠，加上胖胖櫃及美系AI儲存器（Storage）大單加持，明年營運成長可期。

優群主要供應美超微DDR5連接器，該公司總經理劉興義之前說，DDR5的滲透率持續提升，帶動SO-DIMM與Long-DIMM持續成長，目前已經看到，客戶停產或減產DDR4。DDR5第2季數量占比65%，營收占比75%，下半年轉換率持續提升，全年占比會到七成，年底數量占比將達到80%，營收占比更高一點。