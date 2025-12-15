快訊

我國專業人士平均月薪比拚 「這行業」高達7.6萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
根據勞動部職類別薪資最新調查，2024年我國專業人員每人每月平均經常性薪資為6.6萬元，但各行各業差距甚大。 聯合報系資料照
根據勞動部職類別薪資最新調查，2024年我國專業人員每人每月平均經常性薪資為6.6萬元，但各行各業差距甚大。 聯合報系資料照

根據勞動部職類別薪資最新調查，2024年我國專業人員每人每月平均經常性薪資為6.6萬元，但各行各業差距甚大。

各業中，以「醫療保健及社會工作服務業」月平均經常性薪資達7.6萬元最高，「教育業」及「藝術娛樂及休閒服務業」則僅有3.9萬元。

勞動部明訂雇主聘僱外國白領從事專門性技術工作訂定月平均薪資門檻，是參採勞動部職類別薪資專業人員每人每月平均經常性薪資為準，且適用各行各業。勞動部現斟酌是採2023年平均6.3萬元或2024年平均6.6萬元，主因是各行各業專業人士平均經常性薪資差距甚大。

以2024年為例，我國專業人員每人每月平均經常性薪資為6.6萬元，但達此水準的行業有製造業的6.6萬元、運輸及倉儲業6.8萬元、出版影音及資通訊業6.8萬元、金融保險業7.3萬元、及醫療保健及社會工作服務業7.6萬元。看起來，這些行業似乎較有條件聘僱外國白領。另外，專業科學及技術服務業專業人士平均經常性薪資為6.3萬元。至於營建工程業為5.7萬元，不動產業5.5萬元，支援服務業5.4萬元。

最低的是「教育業」及「藝術娛樂及休閒服務業」，其專業人員月平均經常性薪資皆僅有3.9萬元，住宿餐飲業4.5萬元、其他服務業4.8萬元。

