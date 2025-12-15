外國白領月薪門檻擬上調 從不足4.8萬提高至6.3萬元以上

隨國內薪資成長，國發會、勞動部聯手研議提高外國白領薪資門檻，預計明年上半年拍板，將從不足4.8萬元提高至6.3萬元以上，此標準也會適用到各行各業。

根據勞動部規定，當前台灣雇主聘僱外國人從事專門性技術性工作（外國白領），月平均薪資須高於47,971元，但此門檻已「定格」逾20年，也無形中限制本國相關勞工薪資水準。

官員解釋，《就業服務法》規定在台從事專門性技術性工作的外國人，其薪資或所得報酬不得低於中央主管機關公告數額，當年之所以訂出僱用外國白領薪資門檻47,971元，是依國內工業及服務業專業人員平均月經常性薪資而訂定，主要認為雇主聘僱外國白領人士、專技人員的薪資應比國人專業人士還要高，並同時保障國人就業。

而今，據勞動部統計，國內工業及服務業專業人員每人每月平均經常性薪資2023年為6.3萬元，2024年來更到6.6萬元。

官員表示，近年台灣半導體產業高度受國際重視，及AI浪潮興起，各國都在搶人才，台灣科技人才、工程師薪資高於47,971元水準者比比皆是，是到了要修正門檻的時候。

對於調高雇主聘僱外國人事專門性技術性工作月平均薪資47,971元的門檻，國發會表示高度贊同，認為白領薪資門檻訂太低，也不利本國人薪資成長，兩部會已有共識。

據了解，勞動部已在評估，在近年科技人才高度需求下，工業及服務業專業人員月平均經常性薪資年年往上走，究竟是要將外國白領薪資門檻調升至6.3萬元或6.6萬元，仍待評估。據了解，此門檻一設定，是適用各行各業，若設太高，部分較低薪行業恐難以晉用外籍白領，因此傾向不要訂得太高。

近年勞團和立委亦都主張調高僱用外籍白領薪資門檻。主計總處統計，今年10月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均數為48,252元，若47,971元再不調整，也會壓低本國專業勞工薪資。