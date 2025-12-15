聽新聞
0:00 / 0:00

美股明年類股輪動！科技7雄不再主導 資金轉向中小型股

聯合報／ 編譯林聰毅／綜合報導

美銀和摩根士丹利等華爾街投銀策略師認為，扛起這波牛市的「科技七雄」將不再主導市場，美股明年將出現類股大輪動，資金將轉向醫療保健、公用事業、工業、金融、能源以及非必需消費品等類股。

上周甲骨文和博通等ＡＩ類股公布的財報未如預期，加深投資人的憂慮。跡象並顯示，估值過高正在開始抑制投資人對科技巨頭的興趣，資金正轉向被低估的景氣循環股、小型股，以及對經濟較敏感的產業。自美股在十一月廿日觸及近期低點以來，小型股羅素2000指數漲了百分之十一，而彭博資訊「科技七雄」指數的漲幅僅為其一半。

Strategas資產管理公司董事長特倫納表示，明年資金將轉向今年表現不佳的金融和非必要消費品類股。摩根士丹利首席美國股票策略師兼投資長威爾森也認為，大型科技股會落後非必需消費品類股及中小型股。美銀策略師哈奈特說，市場正在為明年提前布局，轉向中小型和微型股。

高盛統計，標普四九三家成分股企業的獲利成長率，預計將從今年的百分之七加速至明年的百分之九，而標普五百指數市值最大七家公司的獲利貢獻將從百分之五十下降至百分之四十六。

美股 科技 摩根

延伸閱讀

MLB／《TIME》年度最佳運動員出爐 大谷翔平二刀流再度擦身而過

AI伺服器需求旺！大摩上調GB系列機架出貨量 點名鴻海等3台廠

川習會後 首批美國高粱已運往中國

MLB／年度獎項決選名單出爐！ 山本由伸入圍塞揚成日本第4人

相關新聞

勞部：我專業人士平均月薪 「這行業」高達7.6萬元

根據勞動部職類別薪資最新調查結果顯示，2024年我國專業人員平均月經常性薪資為6.6萬元，但各行各業差距甚大。各業中，以...

建商暫緩推案…建築貸款餘額 今年恐出現9年首次負成長

政府打炒房政策帶動房市降溫，連帶建商也「縮手不敢買地」。中央銀行統計，十月底建築貸款餘額年增率僅百分之○點○一，行庫高層...

觀察站／一放就炒一抓就罵…兼顧房市發展與穩定 央行兩難

央行理監事會即將登場，在房市交易量急凍、建商與房仲哀鴻遍野之際，市場的怒氣幾乎一面倒指向央行。房仲公會與不動產業者抱怨，...

攜手民團 台新「愛的力量」捐3580萬元

由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華民國老人福祉協會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會及國...

美股明年類股輪動！科技7雄不再主導 資金轉向中小型股

美銀和摩根士丹利等華爾街投銀策略師認為，扛起這波牛市的「科技七雄」將不再主導市場，美股明年將出現類股大輪動，資金將轉向醫...

全球大搶才！聘外國白領薪資門檻 勞部擬明年拉高到6.3萬元

勞動部目前規定，雇主聘僱外國人從事專門性技術性工作，亦即外國白領工作月平均薪資必須高於47,971元，這項門檻已「定格」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。