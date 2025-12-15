聽新聞
觀察站／一放就炒一抓就罵…兼顧房市發展與穩定 央行兩難

聯合報／ 本報記者藍鈞達

央行理監事會即將登場，在房市交易量急凍、建商與房仲哀鴻遍野之際，市場的怒氣幾乎一面倒指向央行。房仲公會與不動產業者抱怨，「央行打房打到業者快活不下去」，甚至有人直言，房市目前的慘況央行要負「百分之百責任」。

這樣的情緒並非空穴來風。從選擇性信用管制、土建融趨嚴，到貸款成數與資金流向限制，央行的政策確實讓房市迅速降溫，交易量急縮、資金鏈承壓，對產業衝擊立竿見影。這一波房市急凍，央行政策的確是關鍵因素。

然而，打炒房是行政院的政策，把所有責任統統推給央行恐怕也失之公平。從制度面來看，房市本來就不是央行貨幣政策的核心目標。央行的法定職責，重點在於維持物價與金融穩定、促進整體經濟健全運作，而非替單一產業的景氣循環背書。近年央行介入房市，主要出發點在於避免過度槓桿、資產泡沫與金融風險擴散，屬於「金融穩定」框架下的延伸操作，而非產業政策。

但這也是如今央行處境最尷尬之處。若選擇全面鬆綁，短期內或許能讓房市解凍、替產業紓困，但在股市資金仍然充沛的環境下，熱錢一旦轉向房市，房價再度被推高，形成新的資產泡沫，後續金融風險勢必仍要央行承擔。這樣的結果，不但超出央行職責，也不該由央行單獨承擔。

換言之，央行目前面對兩難處境，鬆綁恐被批評放任炒房，維持緊縮又被罵打垮產業。更何況，房市從來不是央行一個機關的責任，從財政部的稅制、金管會的金融監理，到內政部的住宅與土地政策，環環相扣、彼此影響，任何機關都無法獨自解決結構性問題。

理監事會前夕，市場該問的或許不是「這鍋算不算央行的」，與其忙著「抓戰犯」，更應思考如何在穩定金融與產業發展之間，找到更合理的分工與節奏。

