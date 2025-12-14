富達國際：2026年數位資產投資展望 從鏈上技術到主流投資

富達國際指出，數位資產在2025年迎來關鍵轉折點。隨著監管框架更清晰、投資管道改善，以及市場對比特幣在多元投資組合的獨特角色認知提升，機構法人參與度明顯提升。

雖然波動仍是數位資產的特徵，但富達國際指出，市場參與度和基礎建設提升，逐步減緩比特幣的波動性。展望 2026年，數位資產有望在機構法人支持與產品創新的推動下，有穩健且持續的發展。

比特幣歷經2025年初強勁漲勢之後，10月因關稅政策引發拋售以來下跌超過30%，加密市場市值在數周內蒸發逾1兆美元。

富達國際數位資產投資副總監黎樂知表示，儘管市場波動，但從歷史角度來看，比特幣此次跌幅相對溫和且影響有限。市場深度已提升，機構法人參與者持續擴大，涵蓋企業財務部、私人銀行、主權基金與投資顧問等，使目前總市值超過1.5兆美元。

黎樂知指出，比特幣核心特質包括稀缺性、中立性及不受主權控制等，在地緣政治緊張與貨幣購買力下滑的環境下更顯重要。去中心化兼具有限性的發行結構，也成為提供另類價值儲存的工具。此外，比特幣沒有伴隨獲利或現金流，價格變動反映全球流動性與市場情緒，既呈現總體經濟趨勢，也為部分投資人視為避險資產。

黎樂知表示，比特幣下一階段演進將聚焦實用性的延伸，從被動持有與投機交易，延伸到抵押、借貸及衍生品等應用。10月價格修正與後續衍生品被清算，突顯市場迅速轉向的風險，也強化機構級風險控管與紀律的重要性。

富達國際投資人調查結果顯示，在歐洲，25%個人投資者已持有數位資產，並有22%計畫加碼。亞太區則有23%持有，超過半數計畫在一年內增加配置。在台灣，儘管主管機關目前只開放機構法人投資者與專業投資人，但24%個人投資者表示持有數位資產，51%表示增持意願。

黎樂知指出，美國於2024年初批准加密貨幣現貨ETF以來，透過ETF持有的加密貨幣已成長至逾1,700億美元，大多數集中於比特幣。隨著市場對數位資產的理解加深，生態系統更趨多元，投資人正開始尋求其他加密貨幣，如支援去中心化應用及智慧合約的以太幣（Ethereum）與索拉拉（Solana）等，以更廣泛的區塊鏈滿足不同需求。

下一波創新應會出現在加密貨幣質押型ETF（crypto-staked ETFs），結合產生收益與投資便利性，提供投資人「質押獎勵」，透過鎖定代幣參與共識機制而獲得回報。