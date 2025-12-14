勞部：我專業人士平均月薪 「這行業」高達7.6萬元

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
醫療示意圖。圖／AI生成
根據勞動部職類別薪資最新調查結果顯示，2024年我國專業人員平均月經常性薪資為6.6萬元，但各行各業差距甚大。各業中，以「醫療保健及社會工作服務業」平均月經常性薪資達7.6萬元最高，「教育業」及「藝術娛樂及休閒服務業」則僅有3.9萬元，差距快要近兩倍。

勞動部明訂雇主聘僱外國白領從事專門性技術工作訂定月平均薪資門檻，係參採勞動部職類別薪資專業人員平均月經常性薪資為準，且適用各行各業。勞動部現斟酌係採2023年平均6.3萬元或是2024年的平均6.6萬元，主因是我各行各業專業人士平均經常性薪資差距甚大。

以2024年為例，我國專業人員平均月經常性薪資為6.6萬元，但超過此水準的行業有製造業的6.6萬元、運輸及倉儲業6.8萬元、出版影音及資通訊業6.8萬元、金融保險業7.3萬元、及醫療保健及社會工作服務業7.6萬元。看起來，這些行業似乎較有條件聘僱外國白領。另外，專業科學及技術服務業專業人士平均經常性薪資為6.3萬元。

至於營建工程業為5.7萬元，不動產業5.5萬元，支援服務業5.4萬元，還達到聘僱外國白領薪資門檻。

最低的是「教育業」及「藝術娛樂及休閒服務業」，其專業人員平均月經常性薪資皆僅有3.9萬元、住宿餐飲業4.5萬元、其他服務業4.8萬元，皆是屬國內低薪產業。

