全球大搶才！聘外國白領薪資門檻 勞部擬明年拉高到6.3萬元

勞動部目前規定，雇主聘僱外國人從事專門性技術性工作，亦即外國白領工作月平均薪資必須高於47,971元，這項門檻已「定格」逾20年之久。隨著國內薪資逐步成長，國發會與勞動部聯手研議將外國人白領薪資門檻提高，預計明年上半年拍板提高至6.3萬元以上，此門檻也會適用到各行各業。

官員解釋，「就業服務法」第46條第1項第1款至第6款在台從事專門性技術性工作的外國人，其薪資或所得報酬不得低於中央主管機關公告之數額。而當年之所以訂出僱用外國白領薪資門檻47,971元，係依國內工業及服務業專業人員平均月經常性薪資而訂定，主要是認為雇主聘僱外國白領人士、專技人員的薪資應比國人專業人士還要高，並同時保障國人就業。

而今，根據勞動部統計，國內工業及服務業專業人員平均月經常性薪資2023年為6.3萬元，2024年來更到6.6萬元。官員表示，近年我半導體產業高度受國際重視，以及AI浪潮興起，各國都在搶人才，台灣科技人才、工程師薪資早就高於47,971元水準，彼彼皆是，「是到了要修正門檻的時候」。

對於調高雇主聘僱外國人事專門性技術性工作月平均薪資47,971元的門檻，國發會表示高度贊同，認為白領薪資本檻訂太低，也不利於本國人薪資成長，兩部會已有共識。

據了解，勞動部已在進行評估中，在近年科技人才高度需求下，我國工業及服務業專業人員平均月經常性薪資年年往上走，究竟是要將外國白領薪資門檻調升至6.3萬元或6.6萬元，仍待評估。據了解，因此門檻一設定，是適用各行各業，若設太高，部分較低薪行業恐難以晉用外籍白領，因此傾向不要訂得太高。

近年來，勞團和立委亦都主張調高僱用外籍白領薪資門檻。綠委劉建國曾在立法院經濟委員會質詢，聘僱外國人從事專門性技術性工作薪資現在還「定格」在47,971元，形容此門檻是外國專業人士在台的「最低工資」，若與國內最低工資已連九年調升，2017年時，47,971元與最低工資差距是2.6萬元，而今差距只有1.9萬元。主計總處統計指今年4月國人平均薪資已來到47,807元，若47,971元再不調整，也會壓低本國專業勞工薪資，或是淪為「假白領、卻引進外勞」的管道。